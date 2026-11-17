Alberto Calvo, hermano del senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, falleció el lunes por la noche tras un accidente vial ocurrido en un camino rural de Josefina, Santa Fe. La víctima tenía 72 años.
Alberto Calvo, hermano de un legislador provincial, falleció en un trágico accidente vial en un camino rural de Josefina.
Tristeza absoluta por el accidente y muerte de Alberto Calvo
Alberto Calvo, hermano del senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, falleció el lunes por la noche tras un accidente vial ocurrido en un camino rural de Josefina, Santa Fe. La víctima tenía 72 años.
El siniestro se produjo en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial N.º 22, cuando el automóvil Renault Fluence en el que viajaba Calvo junto a su hijo de 38 años habría despistado y caído en una cuneta, mientras las autoridades iniciaban una investigación para determinar las causas exactas.
Las primeras informaciones indican que el conductor, hijo de la víctima, habría perdido el control del vehículo en un camino rural próximo a la Ruta Provincial 22. El automóvil terminó impactando fuertemente contra la zona de cunetas, provocando el trágico desenlace.
La causa fue caratulada preliminarmente como homicidio culposo en accidente de tránsito. Los investigadores intentan reconstruir la mecánica del siniestro y establecer los motivos que llevaron al conductor a perder el dominio del automóvil. La fiscalía busca dilucidar qué provocó la salida del camino.
Alberto Calvo, de 72 años, era vecino de Josefina y su muerte representa una sensible pérdida para su familia. El senador Alcides Calvo, actual legislador provincial por el departamento Castellanos, forma parte del bloque del Partido Justicialista BPJ.