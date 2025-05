Alfredo Casero se enojó y abandonó el programa de stream a los gritos

“Yo no puedo hablar si hay quilombo, perdónenme, pero no puedo”, dijo visiblemente alterado. Trebucq intentó calmar la situación y le dio la razón al actor, aunque no logró que permaneciera en el estudio.

Antes de levantarse y salir, Casero lanzó una advertencia clara: “Si hablan, me voy a la mier...”. Y así fue: entre gritos, el actor se retiró del lugar dejando al conductor y al equipo sorprendidos.

Este nuevo episodio vuelve a poner a Casero en el centro de la polémica, sumándose a una larga lista de reacciones impulsivas que ya son marca registrada en su carrera mediática.