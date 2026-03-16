Apareció un video comprometedor de Luciana Martínez tras su detención

En ese video, que comenzó a circular con fuerza tras conocerse su detención, la joven decía: “Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”. Las imágenes se difundieron rápidamente y muchos usuarios las compartieron en distintas plataformas, generando un intenso debate.

Así, mientras avanza la investigación judicial por la denuncia del turista estadounidense, el nombre de Luciana Martínez vuelve a multiplicarse en redes y programas de espectáculos. El video de su casting, que en su momento pasó casi desapercibido, reapareció ahora en un contexto completamente distinto y terminó por sumar un nuevo capítulo a la polémica que rodea a la ex participante del reality.