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ENORME REVUELO

Apareció un video comprometedor de Luciana Martínez tras su detención

Se conocieron imágenes que complican a Luciana Martínez, que está detenida acusada de viuda negra.

Apareció un video comprometedor de Luciana Martínez tras su detención

Apareció un video comprometedor de Luciana Martínez tras su detención

El nombre de Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, volvió a quedar en el centro de la escena luego de un episodio policial que generó fuerte repercusión mediática. La joven fue detenida el fin de semana acusada de haber participado en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, tras un hecho denunciado por un turista estadounidense en la ciudad de Buenos Aires.

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De acuerdo con el relato del denunciante, todo ocurrió luego de conocer a Martínez en un boliche del barrio porteño de Palermo. El hombre explicó que, tras compartir la noche, decidió ir al hotel donde se hospedaba acompañado por la ex participante del reality y su manager. Sin embargo, al despertarse horas más tarde, advirtió que le faltaban varios objetos personales.

Según detalló, entre los elementos sustraídos se encontraban su pasaporte, un reloj digital y ropa interior. A partir de la denuncia, se inició una investigación que derivó en la detención de Martínez, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en los medios por su paso previo por la casa de Gran Hermano.

En medio del revuelo por el caso, en las últimas horas se volvió viral en redes sociales un antiguo video de la joven correspondiente a su presentación para el casting del reality. En ese clip, grabado antes de su ingreso al programa, Martínez se presentaba ante la producción contando algunos aspectos de su historia personal.

En ese video, que comenzó a circular con fuerza tras conocerse su detención, la joven decía: “Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien. Las imágenes se difundieron rápidamente y muchos usuarios las compartieron en distintas plataformas, generando un intenso debate.

Así, mientras avanza la investigación judicial por la denuncia del turista estadounidense, el nombre de Luciana Martínez vuelve a multiplicarse en redes y programas de espectáculos. El video de su casting, que en su momento pasó casi desapercibido, reapareció ahora en un contexto completamente distinto y terminó por sumar un nuevo capítulo a la polémica que rodea a la ex participante del reality.

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