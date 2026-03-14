Detuvieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de robo bajo la modalidad "viuda negra"

Sobre lo ocurrido, la periodista enumeró las pertenencias que le habrían quitado a un turista de Estados Unidos: “Le robaron el pasaporte, el reloj digital y la ropa interior. Junto a Luciana también quedó imputado otro hombre que también participó de la noche”.

Luciana Martínez detenida

Quién es Luciana Martínez, ex Gran Hermano

Luciana Martínez ganó notoriedad pública tras su participación en Gran Hermano, el reality de convivencia emitido por Telefe. Dentro del programa compartió parte de su historia personal y habló abiertamente sobre su identidad como mujer trans, algo que generó repercusión y también mensajes de apoyo por parte de muchos televidentes.

Oriunda de Santa Cruz, el día que entró a la casa más famosa se presentó: “Me llamo Jorge pero hace 10 años que, a escondidas, soy Luciana ”. Toda su familia se enteró de su orientación a través de la pantalla.

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Luciana llevaba una vida alejada de los medios y se dedicaba a distintos trabajos, mientras construía su camino personal. Durante el reality, contó algunos de los desafíos que atravesó a lo largo de su vida y cómo fue su proceso de aceptación y de construcción de su identidad.

Tras su paso por el programa, su nombre continuó presente en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde mantiene contacto con los seguidores que ganó durante el ciclo. Como sucede con muchos ex participantes del formato, la exposición que brinda el reality marcó un antes y un después en su vida pública.

Pero hay otra frase de su ingreso que resuena ahora. “Llegué con mi valija a Buenos Aires para hacer el casting. Tuve dos hermanos presos que me enseñaron lo que no está bien”, contó la bailarina y asesora de imagen.