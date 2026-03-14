Detuvieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de robo bajo la modalidad "viuda negra"
En un momento en el que Gran Hermano vuelve a ser tendencia en la televisión, Luciana Martínez fue detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Enterate.
14 mar 2026, 19:16
Detuvieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de robo bajo la modalidad "viuda negra"
Gran Hermano es, desde hace años, una verdadera máquina de generar oportunidades y de darle visibilidad a personas que llegan con historias de vida muy distintas entre sí. De un día para el otro, quienes ingresan a la casa pasan del anonimato a ser reconocidos en todo el país, con miles de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, sus vínculos y sus decisiones dentro del juego.
Esa exposición repentina puede abrir muchas puertas: propuestas laborales, presencia en los medios, campañas publicitarias o incluso una carrera dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, también implica una presión enorme. No todos logran adaptarse con facilidad a la mirada constante del público y a la repercusión que generan sus actitudes en la vida diaria. Algunos, ni siquiera llegan.
Ocurrió que Luciana Martínez, conocida por integrar el tridente junto a Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano 2024, volvió a ser noticia, aunque esta vez no por algo positivo para su carrera. La periodista Fernanda Iglesias informó a través de sus historias que la ex participante fue detenida, acusada de haber participado en un robo como “viuda negra”.
“Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, hizo público Iglesias en sus redes sociales.
Sobre lo ocurrido, la periodista enumeró las pertenencias que le habrían quitado a un turista de Estados Unidos: “Le robaron el pasaporte, el reloj digital y la ropa interior. Junto a Luciana también quedó imputado otro hombre que también participó de la noche”.
Quién es Luciana Martínez, ex Gran Hermano
Luciana Martínez ganó notoriedad pública tras su participación en Gran Hermano, el reality de convivencia emitido por Telefe. Dentro del programa compartió parte de su historia personal y habló abiertamente sobre su identidad como mujer trans, algo que generó repercusión y también mensajes de apoyo por parte de muchos televidentes.
Oriunda de Santa Cruz, el día que entró a la casa más famosa se presentó:“Me llamo Jorge pero hace 10 años que, a escondidas, soy Luciana ”. Toda su familia se enteró de su orientación a través de la pantalla.
Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Luciana llevaba una vida alejada de los medios y se dedicaba a distintos trabajos, mientras construía su camino personal. Durante el reality, contó algunos de los desafíos que atravesó a lo largo de su vida y cómo fue su proceso de aceptación y de construcción de su identidad.
Tras su paso por el programa, su nombre continuó presente en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde mantiene contacto con los seguidores que ganó durante el ciclo. Como sucede con muchos ex participantes del formato, la exposición que brinda el reality marcó un antes y un después en su vida pública.
Pero hay otra frase de su ingreso que resuena ahora. “Llegué con mi valija a Buenos Aires para hacer el casting. Tuve dos hermanos presos que me enseñaron lo que no está bien”, contó la bailarina y asesora de imagen.