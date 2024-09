Aseguran que la nueva serie de Griselda Siciliani está inspirada en una reconocida influencer: entérate en quién

Pero no todo es eso, en las redes no se deja de hablar de su guionista Carolina Aguirre y una y una columnista de la revista Oh lala que sería nada menos que la que inspiró un poco esta historia.

Sería Lucía Numer, la escritora de Adiós cachorra, un best seller en nuestro país. Lucía contaba en sus columnas de la revista cómo fue volver a tener citas después de que su novio de muchos años la dejó.

En esa revista, Aguirre escribía una columna contando todo lo contrario: cómo eran sus preparativos para casarse con su novio.

En las redes comenzó a decirse que la serie estaba inspirada en esa relación, porque dejaron de ser amigas cuando Lucía empezó a mostrar envidia por su casamiento.

Aguirre negó un poco que la serie haya sido inspirada en su ex amiga, “no, nunca una amiga tan interesante para merecer una serie”, escribió.

Pero sumó: “Tuve varias amigas envidias, sufría mucho cuando se ponían en pareja o se casaban. Es verdad que ese fenómeno me alucinó”.

Entonces, la autora confesó que tuvo una amiga -todos suponen que es Numer- que cuando se puso en pareja la empezó a maltratar y le dejó de hablar porque una vez no le preguntó cómo le había ido en un viaje.