Kennys Palacios habló del nulo apoyo que tuvo de Wanda Nara por Gran Hermano: "Me dio miedo..."

Y remarcó cómo lo afectó estar sin contacto con sus seres queridos: “Soy muy familiero. Pensé que iba a extrañar el teléfono, pero no, al día lo dos lo dejé. Lo que me afectó fue no saber qué estaba pasando afuera con mi familia y mi novio, que siempre estoy muy conectado. No saber nada si me afectó bastante".

"Me daba miedo la cancelación. Me controlé bastante porque tenía miedo a la cancelación, al qué dirán. Tengo una amiga que ess mediática entonces cualquier cosa que diga la podían tomar. No sé si tengo hate o no pero antes de entrar a la cassa tenía un hate que no era mío", se sinceró acerca de su exposición al estar tan vinculado a Wanda Nara.

Y aseguró que nunca se refirió a ella dentro de la casa y no habló de más: "Nunca la nombré, cuando contábamos historias normales nunca conté nada".

Kennys Palacios reconoció qué le faltó en el juego al quedar eliminado tan rápido: "No supe dar lo mejor de mi y me contuve en los dichos y los comentarios porque al no saber qué gusta afuera es complicado por donde agarrar", explicó.

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Los escandalosos chats de Danelik y Kennys Palacios antes de ingresar a Gran Hermano

Tras el fuerte cruce entre Danelik y Kennys Palacios en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, trascendieron los mensajes que intercambiaron previo al ingreso al reality.

En la conversación iniciada por la tucumana vía Instagram le pedía al amigo de Wanda Nara que la ayude en el casting para el programa y así poder entrar en la casa.

"No soy de molestar para estas cosa pero por las dudas ¿hay chance que me ayude con lo del casting para Gran Hermano? Si podrías darme una mano estaría eternamente agradecida", le escribió.

En la cuenta de Instagram del estilista mostraron esto a puro enojo por la actitud de ella contra el amigo de Wanda dentro de la casa donde lo desafió delante de todos.

“Esta Danelik ataca a Kennys desde el día uno pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de Gran Hermano y Kennys siempre fue muy buena onda con ella”, describieron en la cuenta oficial de Instagram del estilista tras mostrar el video con la tensa discusión de ambos en el programa.

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