Kennys Palacios habló del nulo apoyo que tuvo de Wanda Nara por Gran Hermano: "Me dio miedo..."
Tras su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, Kennys Palacios se refirió a la postura que tomó su amiga Wanda Nara sobre su inclusión en el reality.
24 mar 2026, 15:35
Kennys Palacios habló del nulo apoyo que tuvo de Wanda Nara por Gran Hermano: "Me dio miedo..."
Luego de una gala explosiva, Kennys Palacios se convirtió en el último eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Al salir, el estilista habló en el stream de Telefe con Santiago del Moro y dio sus primeras vivencias después de pasar por el reality.
"Lo que me llevo es que todos mis compañeros conocieran a otro Kennys que capaz no conocían. Yo de acá me voy a mi casa y estoy solo, ahí estoy con 24 personas", reconoció el estilista. Y luego fue consultado acerca del poco apoyo que recibió de su gran amiga al sumarse al programa.
"Me llama la atención que Wanda Nara no te apoyara en nada", le marcaron al aire a Kennys Palacios, quien sacó de toda polémica a su famosa amiga: “No me interesa si Wanda me apoyó o no. Ella no entró a jugar, entré yo y nunca le pedí que lo haga. No me ofende, cero”.
Sobre la convivencia, el ex participante resaltó: "Al principio tuve buena relación con Sol pero después se fue perdiendo por que empezó a jugar más fuerte y los dos nos empezamos a dividir. Con Zilli no pude conectarme".
Y remarcó cómo lo afectó estar sin contacto con sus seres queridos: “Soy muy familiero. Pensé que iba a extrañar el teléfono, pero no, al día lo dos lo dejé. Lo que me afectó fue no saber qué estaba pasando afuera con mi familia y mi novio, que siempre estoy muy conectado. No saber nada si me afectó bastante".
"Me daba miedo la cancelación. Me controlé bastante porque tenía miedo a la cancelación, al qué dirán. Tengo una amiga que ess mediática entonces cualquier cosa que diga la podían tomar. No sé si tengo hate o no pero antes de entrar a la cassa tenía un hate que no era mío", se sinceró acerca de su exposición al estar tan vinculado a Wanda Nara.
Y aseguró que nunca se refirió a ella dentro de la casa y no habló de más: "Nunca la nombré, cuando contábamos historias normales nunca conté nada".
Kennys Palacios reconoció qué le faltó en el juego al quedar eliminado tan rápido: "No supe dar lo mejor de mi y me contuve en los dichos y los comentarios porque al no saber qué gusta afuera es complicado por donde agarrar", explicó.
Embed
Los escandalosos chats de Danelik y Kennys Palacios antes de ingresar a Gran Hermano
Tras el fuerte cruce entre Danelik y Kennys Palacios en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, trascendieron los mensajes que intercambiaron previo al ingreso al reality.
En la conversación iniciada por la tucumana vía Instagram le pedía al amigo de Wanda Nara que la ayude en el casting para el programa y así poder entrar en la casa.
"No soy de molestar para estas cosa pero por las dudas ¿hay chance que me ayude con lo del casting para Gran Hermano? Si podrías darme una mano estaría eternamente agradecida", le escribió.
En la cuenta de Instagram del estilista mostraron esto a puro enojo por la actitud de ella contra el amigo de Wanda dentro de la casa donde lo desafió delante de todos.
“Esta Danelik ataca a Kennys desde el día uno pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de Gran Hermano y Kennys siempre fue muy buena onda con ella”, describieron en la cuenta oficial de Instagram del estilista tras mostrar el video con la tensa discusión de ambos en el programa.