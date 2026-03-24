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Política
Patricia Bullrich
24 de Marzo
Día de la memoria

El mensaje de Patricia Bullrich por el 24 de marzo: "La violencia y el terror nunca pueden ser el arma"

La jefe de bloque de los senadores por parte de La Libertad Avanza reflexionó por el día de la memoria y opinó en sus redes sociales. “La democracia y la República son la base”, publicó la ex ministra de Seguridad

El mensaje de Patricia Bullrich por el 24 de marzo. 

El mensaje de Patricia Bullrich por el 24 de marzo. 

A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a pronunciarse sobre el pasado reciente argentino y remarcó que “hay algo que no se negocia”: el rechazo a la violencia como herramienta política. “La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo”, expresó la ex ministra de Seguridad.

Leé también 24 de marzo: una multitud participó en Plaza de Mayo del acto por los 50 años del golpe militar
Los organismos de derechos humanos leyeron un documento con críticas al Gobierno de Javier Milei. (Foto: Reuters).

A través de sus redes sociales, la dirigente sostuvo que “la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas” y subrayó que “la democracia y la República son la base sobre la que se construye todo”, en un mensaje alineado con la postura del oficialismo en esta fecha clave para la memoria histórica del país.

En paralelo, el Gobierno nacional publicó un video institucional en el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar, con un enfoque distinto sobre cómo interpretar la década del 70.

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El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, fue difundido desde la cuenta oficial de Casa Rosada y plantea la necesidad de una “memoria completa”, al incluir tanto a víctimas del terrorismo de Estado como a aquellas afectadas por el accionar de organizaciones armadas.

Según se expresa en la pieza audiovisual, “la historia debe conocerse en su totalidad”, y advierte que una visión parcial puede transformarse en “un instrumento de manipulación”.

Testimonios y crítica al relato histórico

El video, de una hora y quince minutos de duración, fue elaborado con participación del equipo asesor presidencial y reúne distintos testimonios vinculados a los años 70.

Entre ellos, aparece el caso de una nieta recuperada que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, así como también el relato del hijo de un coronel del Ejército que fue secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.

En su introducción, el material cuestiona políticas impulsadas desde 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, al señalar que se promovió una visión “sesgada y revanchista” de los hechos.

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De acuerdo con el planteo oficial, en ese proceso quedaron “ignoradas, marginadas y silenciadas” miles de víctimas cuyo reconocimiento no encajaba dentro de ese enfoque.

“Dar vuelta la página”, el planteo oficial

Dentro del mensaje del Gobierno, se propone avanzar hacia una lectura integral del pasado reciente y “dar vuelta la página”, con el objetivo de construir una narrativa que incluya todas las voces.

Entre los testimonios, Miriam Fernández —presentada como nieta recuperada— asegura que durante años se sostuvo “un relato que no fue real” y plantea la necesidad de “contar la historia verdadera” como paso fundamental para la reconstrucción social.

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