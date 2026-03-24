El mensaje de Patricia Bullrich por el 24 de marzo: "La violencia y el terror nunca pueden ser el arma"

Según se expresa en la pieza audiovisual, “la historia debe conocerse en su totalidad”, y advierte que una visión parcial puede transformarse en “un instrumento de manipulación”.

Testimonios y crítica al relato histórico

El video, de una hora y quince minutos de duración, fue elaborado con participación del equipo asesor presidencial y reúne distintos testimonios vinculados a los años 70.

Entre ellos, aparece el caso de una nieta recuperada que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, así como también el relato del hijo de un coronel del Ejército que fue secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.

En su introducción, el material cuestiona políticas impulsadas desde 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, al señalar que se promovió una visión “sesgada y revanchista” de los hechos.

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De acuerdo con el planteo oficial, en ese proceso quedaron “ignoradas, marginadas y silenciadas” miles de víctimas cuyo reconocimiento no encajaba dentro de ese enfoque.

“Dar vuelta la página”, el planteo oficial

Dentro del mensaje del Gobierno, se propone avanzar hacia una lectura integral del pasado reciente y “dar vuelta la página”, con el objetivo de construir una narrativa que incluya todas las voces.

Entre los testimonios, Miriam Fernández —presentada como nieta recuperada— asegura que durante años se sostuvo “un relato que no fue real” y plantea la necesidad de “contar la historia verdadera” como paso fundamental para la reconstrucción social.