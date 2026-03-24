Qué es el tech neck: el síndrome que afecta a quienes pasan muchas horas frente a pantallas y cómo evitarlo

Tensión constante en los músculos cervicales.

Caída de los hombros hacia adelante.

Presión sobre la columna y la inervación cervical, que puede extender el dolor a brazos y manos.

En casos prolongados, molestias en la zona media y baja de la espalda.

El fenómeno no discrimina por edad. Los niños y adolescentes pueden mostrar menos síntomas a corto plazo, pero la acumulación de tensión afecta el desarrollo muscular y articular, aumentando el riesgo de lesiones futuras.

Adultos jóvenes y mayores experimentan mayor fatiga muscular y un aumento de esguinces y distensiones. Según expertos, la mayoría de los episodios de dolor cervical agudo se resuelven con o sin tratamiento, aunque casi el 50 % de los afectados continúa con molestias recurrentes o fatiga.

Factores de riesgo y consecuencias

Permanecer en la misma posición durante largos períodos.

Falta de movimientos dinámicos.

Ergonomía deficiente en el puesto de trabajo o estudio.

Sedentarismo y falta de actividad física.

Los síntomas más comunes incluyen dolor, rigidez, dolores de cabeza y alteraciones posturales, que pueden afectar el rendimiento diario. La combinación de largas horas frente a pantallas y ausencia de pausas periódicas potencia el impacto negativo sobre la salud.

Estrategias para prevenir y aliviar el cuello tecnológico

Persona con el celular La nueva función de WhatsApp que cambia todo: así es el ajuste oculto que ya está llegando. (Foto: Archivo)

Especialistas recomiendan:

Distancia y altura de las pantallas: mantener el monitor a 20–30 pulgadas de los ojos y elevarlo para alinear la mirada.

mantener el monitor a 20–30 pulgadas de los ojos y elevarlo para alinear la mirada. Postura ideal: cabeza erguida, orejas alineadas con los hombros, columna recta, codos a 90° y pies apoyados en el suelo.

cabeza erguida, orejas alineadas con los hombros, columna recta, codos a 90° y pies apoyados en el suelo. Regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos algo que esté a 6 metros de distancia.

cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos algo que esté a 6 metros de distancia. Teléfono a la altura de los ojos: evita inclinar la cabeza hacia abajo.

evita inclinar la cabeza hacia abajo. Pausas activas: estiramientos simples de cuello y hombros.

estiramientos simples de cuello y hombros. Fortalecer la espalda: ejercicios de postura y actividad física general.

ejercicios de postura y actividad física general. Dormir bien: el sueño insuficiente potencia los efectos negativos de las horas frente a la pantalla.

Si el dolor es frecuente, viene acompañado de hormigueo en brazos o limita el movimiento, conviene consultar a un médico o fisioterapeuta. En muchos casos, se resuelve con ejercicios y corrección postural.