Qué es el tech neck: el síndrome que afecta a quienes pasan muchas horas frente a pantallas y cómo evitarlo
El tech neck, o cuello tecnológico, es un síndrome cada vez más frecuente causado por la postura al usar teléfonos, computadoras y otros dispositivos digitales.
El tech neck, o cuello tecnológico, es un síndrome cada vez más frecuente causado por la postura al usar teléfonos, computadoras y otros dispositivos digitales.
El avance de la tecnología transformó por completo los hábitos diarios y multiplicó el tiempo que las personas dedican a teléfonos y computadoras. Hoy, el síndrome del cuello tecnológico (o tech neck) se posiciona como una de las principales causas de dolor y malestar físico. El fenómeno afecta a usuarios de todas las edades y se relaciona directamente con la postura adoptada al usar dispositivos digitales, tanto en el trabajo como en el hogar.
Según un artículo de Mayo Clinic, el dolor cervical ocupa el cuarto lugar entre las causas principales de discapacidad en el mundo, con una prevalencia anual que supera el 30 %. Las estadísticas muestran que las personas pasan más de cuatro horas y media diarias usando el teléfono móvil y revisan la pantalla unas 58 veces por día. En muchos países, casi la mitad de los usuarios admite emplear el smartphone entre cuatro y cinco horas diarias, cifras que se suman a las largas jornadas frente a la computadora.
El impacto físico es importante: la cabeza de un adulto pesa entre 4 y 5 kilos cuando se mantiene erguida. Al inclinarla 45° o 60° para mirar la pantalla —la postura clásica al chatear o ver contenido—, la carga sobre los músculos y discos cervicales puede multiplicarse y llegar a 18 o incluso 27 kilos, según estudios clásicos citados por expertos. El cuerpo prioriza la comodidad visual sobre la postura, lo que genera posiciones estáticas prolongadas y esfuerzo adicional para las estructuras musculoesqueléticas.
¿Qué es el cuello tecnológico y cómo afecta la salud?
El cuello tecnológico describe cualquier forma de dolor, rigidez o molestia crónica en el cuello y los hombros provocada por la mala postura frente a pantallas. Mirar dispositivos hacia abajo genera:
Tensión constante en los músculos cervicales.
Caída de los hombros hacia adelante.
Presión sobre la columna y la inervación cervical, que puede extender el dolor a brazos y manos.
En casos prolongados, molestias en la zona media y baja de la espalda.
El fenómeno no discrimina por edad. Los niños y adolescentes pueden mostrar menos síntomas a corto plazo, pero la acumulación de tensión afecta el desarrollo muscular y articular, aumentando el riesgo de lesiones futuras.
Adultos jóvenes y mayores experimentan mayor fatiga muscular y un aumento de esguinces y distensiones. Según expertos, la mayoría de los episodios de dolor cervical agudo se resuelven con o sin tratamiento, aunque casi el 50 % de los afectados continúa con molestias recurrentes o fatiga.
Factores de riesgo y consecuencias
Permanecer en la misma posición durante largos períodos.
Falta de movimientos dinámicos.
Ergonomía deficiente en el puesto de trabajo o estudio.
Sedentarismo y falta de actividad física.
Los síntomas más comunes incluyen dolor, rigidez, dolores de cabeza y alteraciones posturales, que pueden afectar el rendimiento diario. La combinación de largas horas frente a pantallas y ausencia de pausas periódicas potencia el impacto negativo sobre la salud.
Estrategias para prevenir y aliviar el cuello tecnológico
Especialistas recomiendan:
Distancia y altura de las pantallas: mantener el monitor a 20–30 pulgadas de los ojos y elevarlo para alinear la mirada.
Postura ideal: cabeza erguida, orejas alineadas con los hombros, columna recta, codos a 90° y pies apoyados en el suelo.
Regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos algo que esté a 6 metros de distancia.
Teléfono a la altura de los ojos: evita inclinar la cabeza hacia abajo.
Pausas activas: estiramientos simples de cuello y hombros.
Fortalecer la espalda: ejercicios de postura y actividad física general.
Dormir bien: el sueño insuficiente potencia los efectos negativos de las horas frente a la pantalla.
Si el dolor es frecuente, viene acompañado de hormigueo en brazos o limita el movimiento, conviene consultar a un médico o fisioterapeuta. En muchos casos, se resuelve con ejercicios y corrección postural.