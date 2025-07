Astrología: 5 cosas que conviene hacer y evitar durante Mercurio retrógrado de julio y agosto 2025

2. Hacer backup y ordenar archivos

La tecnología suele fallar durante este período. Aprovechá para hacer una copia de seguridad de tus documentos importantes, limpiar el celular o la computadora y actualizar contraseñas. Es una forma simbólica de limpiar tu mente digital.

3. Reencontrarte con el pasado

Personas, ideas o emociones del pasado pueden volver. En lugar de resistirte, preguntate por qué regresan. Quizás haya algo que sanar o cerrar. Es un tiempo ideal para perdonar, reconectar o soltar definitivamente.

4. Escuchar más que hablar

Mercurio retrógrado afecta la forma en que comunicamos y entendemos a los demás. Tomarte un segundo antes de responder puede evitar malentendidos. También es momento para observar más y sacar conclusiones después.

5. Practicar la introspección

Este tránsito es mental, pero también emocional. Aprovechalo para escribir, meditar, hacer terapia o simplemente pensar en voz alta. Preguntate si vas por el camino que realmente querés. El replanteo es parte del proceso.

mercurio retrogrado signos astrologia 2

Qué conviene evitar durante Mercurio retrógrado

1. Firmar contratos importantes sin leer todo

Si podés postergar la firma de acuerdos, mejor. Si no, leé cada punto con lupa. En este tiempo es muy común que surjan errores, cláusulas confusas o promesas que después no se cumplen.

2. Comprar tecnología o hacer grandes inversiones

Las compras impulsivas pueden salir mal. Teléfonos que fallan, electrodomésticos defectuosos o envíos que nunca llegan. Si podés esperar hasta después del 12 de agosto, mucho mejor.

3. Tomar decisiones apresuradas

Evitá los sí rotundos o los no definitivos. Lo que hoy parece una buena idea puede no serlo en unas semanas. Si algo se traba, respetá la pausa: probablemente el universo te esté pidiendo pensar mejor.

4. Discutir sin escuchar

La irritabilidad y los malos entendidos están a la orden del día. En discusiones, tratá de no interrumpir, no asumir y no explotar. A veces, no es lo que decís, sino cómo lo decís.

5. Empezar algo desde cero sin planearlo

Lanzamientos, mudanzas, relaciones o decisiones de vida importantes no tienen la mejor vibra ahora. No es que esté “prohibido”, pero puede costar más o tener que rehacerse luego. Planeá ahora, lanzá después.

mercurio retrogrado leo signos astrologia julio

¿Cuándo termina este Mercurio retrógrado?

Este ciclo va del 18 de julio al 12 de agosto de 2025, pero su influencia se extiende unos días antes y después, en lo que se conoce como sombra pre y post retrógrada. Durante ese período, la energía sigue siendo propicia para observar, ajustar y ordenar.