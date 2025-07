Yanina Latorre reveló intimidades de su matrimonio con Diego y cruzó a Fernanda Iglesias: "La vida patética.."

Aportando detalles específicos sobre cómo atraviesan el matrimonio en el día, tras más de tres décadas, contó: "Vivo con Diego porque nos gusta estar juntos, tenemos nuestros espacios. Él no me controla, yo no lo controlo. Viajamos, compartimos, cuidamos bien a nuestros hijos. Me une la familia y el proyecto de vida; a nuestro modo, nos entendemos. No considero que él me haya hecho nada, ni yo a él. Toda la vida fuimos iguales. Soy muy independiente y no soy celosa".

"No hablé nada, ni le pregunté. Llega el jueves. Me da lástima la gente que necesita bardear. Seguimos en una sociedad machista", contó sobre si pudo conversar del tema con su esposo.

yanina latorre diego latorre.jpg

Ante la consulta del conductor del programa, si le duele todo lo que se difunde en los medios confirmó que no es así y que la mayor preocupación pasa por su entorno familiar. "No es algo que me interpele o preocupe. Me preocupa más padecer extorsión, que mis hijos se sientan acosados, que mi mamá -que tiene 85 años- lleve cuatro días mirando el teléfono creyendo que voy a sufrir".

"La vida patética que tenés que tener para disfrutar del dolor o de que una familia se rompa. No es el caso, chicos, quédense tranquilos", sentenció, nuevamente cargando contra Fernanda.

Yanina Latorre liquidó a Fernanda Iglesias: "No cuidás ni a tus hijos"

Tras las insinuaciones de Fernanda Iglesias sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre, Yanina, conductora de Sálvese quien pueda (América TV), no dudó en responderle con contundencia este martes durante el programa.

“Esto te define, Fernanda. Sos una chica que te engañaron y además te dejaron, y te afecta ese golpe. Creés que a mí me pasaría lo mismo, pero me importa muy poco. Sos realmente mediocre”, expresó Yanina sin filtros.

La panelista no se guardó nada y fue muy contundente sobre las razones que, según ella, motivan los ataques: "Le estás buscando problemas a Diego porque yo estoy presente y vos estás en tu casa viéndome, resentida por no haber logrado nada. No te mantenés en ningún trabajo, llegaste a agredir a Andrea Taboada, y en Canal 9 hay denuncias en tu contra por maltrato a empleados".

yanina latorre fernanda iglesias

Más adelante, Yanina leyó un comunicado que respaldaba sus afirmaciones: "El SATSAID condena el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien ha ejercido violencia laboral de forma constante y prolongada contra los empleados de Canal 9. En esta ocasión, ocurrió en el área de maquillaje, aunque también hubo otros incidentes en diferentes departamentos del canal".

"No sabés ni lo que sos, buscate en Google los términos psicópata y sociópata", añadió con contundencia. "Hace cuatro días que me amenazás y extorsionás. Y encima, la gente empezó a agredirme a mí. ¿Qué culpa tengo yo de lo que hacés vos o de lo que hace Diego? Si quieren hablar de mí, háganlo, pero dejen de involucrar a Diego. Busquen problemas conmigo, no con él. Sos una pobre mujer", lanzó.