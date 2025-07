Chiara Mancuso, ex GH, contó los motivos por lo que ya no va a un popular boliche y se llenó de hate

“Bueno, el Tropi es un boliche de acá de provincia, creo, que pasan cumbia colombiana y todo eso. A mí, la verdad, me encanta la cumbia colombiana. De más chica he ido en alguna que otra travesura con mis amigas, pero hoy en día la verdad es que no me siento cómoda. No tiene VIP, como que ya cambié dónde me gusta ir, sinceramente”, expresó Chiara con soltura.

Sus dichos encendieron la mecha. Usuarios que se sintieron tocados por sus palabras no tardaron en expresarse con dureza en los comentarios. Muchos lo tomaron como una actitud clasista y despectiva hacia un espacio de diversión que es referente para miles de jóvenes de zona oeste y alrededores.

¿Sinceridad o desprecio?

Si bien algunos usuarios intentaron defenderla, diciendo que solo fue una expresión personal sobre gustos actuales, la mayoría coincidió en que la forma en que lo dijo dejó entrever cierto desprecio por el ambiente popular y la falta de “comodidades” VIP.

En plena era donde las influencers deben cuidar sus palabras al máximo, Chiara Mancuso parece haberse topado con la primera gran “cancelación” post-GH.

Tropitango: más que un boliche

Para muchos, Tropitango no es solo un boliche: es una institución de la noche del conurbano. Allí pasaron generaciones, noches históricas, y decenas de shows en vivo de artistas del género tropical. Por eso, la frase de Chiara fue tomada como un desaire innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que, según sus propias palabras, ella también supo ir cuando era más chica.

Los defensores del lugar recordaron en redes que el “Tropi” tiene un público fiel y diverso, y que incluso muchos famosos pasan por sus pistas.