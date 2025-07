Adiós a las series, películas y deportes gratis de Magis TV en estos dispositivos: el listado completo.

Además, al ser una app no verificada, no existen garantías de seguridad ni actualizaciones que solucionen errores o bloqueos. Los desarrolladores de Magis TV operan fuera de los marcos legales y no brindan soporte a los usuarios.

Lista completa de televisores donde ya no funciona Magis TV

Samsung : todos los modelos que operan con el sistema operativo Tizen.

: todos los modelos que operan con el sistema operativo Tizen. LG : modelos con webOS.

: modelos con webOS. Hisense : dispositivos con sistema VIDAA.

: dispositivos con sistema VIDAA. Roku TV : todos los modelos de esta plataforma.

: todos los modelos de esta plataforma. Apple TV : sin excepción, en todos los equipos de la marca.

: sin excepción, en todos los equipos de la marca. Panasonic: televisores que no cuentan con Android TV.

Estos sistemas operativos están diseñados para aceptar únicamente aplicaciones disponibles en sus tiendas oficiales. Intentar forzar la instalación de Magis TV mediante archivos APK puede no solo fallar, sino también dañar el software del equipo.

En el caso de los televisores con Android TV, la situación puede variar. Aunque algunos modelos aún permiten la instalación manual de APKs, los fabricantes han comenzado a tomar medidas similares para evitar que se utilicen apps de contenido ilegal.

Qué puede pasar si intentás instalar Magis TV en un televisor no compatible

Daño en el sistema operativo : alterar el sistema de fábrica para forzar una app no diseñada para el equipo puede volverlo inestable o incluso inutilizable.

: alterar el sistema de fábrica para forzar una app no diseñada para el equipo puede volverlo inestable o incluso inutilizable. Vulnerabilidad frente a virus o malware : las apps no oficiales pueden esconder software malicioso que robe datos personales, intercepte contraseñas o comprometa la seguridad de la red doméstica.

: las apps no oficiales pueden esconder software malicioso que robe datos personales, intercepte contraseñas o comprometa la seguridad de la red doméstica. Pérdida de garantía : muchos fabricantes anulan la garantía si detectan que el usuario modificó el sistema operativo para instalar software no autorizado.

: muchos fabricantes anulan la garantía si detectan que el usuario modificó el sistema operativo para instalar software no autorizado. Problemas legales: el uso de plataformas que distribuyen contenido sin licencia puede acarrear sanciones, ya que infringe derechos de propiedad intelectual.

Qué deberías tener en cuenta antes de instalar una app en tu Smart TV

Leer reseñas de usuarios reales.

Revisar los permisos que solicita la aplicación.

Confirmar la autenticidad del sitio desde donde se descarga, en caso de hacerlo desde la web.

Recordá que si una app no está en la tienda oficial de tu televisor, probablemente haya una razón de fondo: ya sea legal, técnica o de seguridad. Forzar la instalación de una app como Magis TV puede costarte más caro de lo que parece.

La Justicia de países como Argentina y Colombia la considera ilegal. Incluso se han realizado bloqueos y operativos para eliminarla de dispositivos, como parte de acciones conjuntas como la Operación 404.