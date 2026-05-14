Astrología: por qué este jueves 14 de mayo es el día ideal para el autocuidado y la estética según Venus

Tips para activar la abundancia venusina

Para aprovechar este clima, te propongo algo simple: hoy, hacé algo que te haga sentir "premium". No tiene que ser caro: puede ser usar ese perfume que guardás para ocasiones especiales, cocinarte tu plato favorito o comprar flores para tu escritorio. Estos pequeños actos de amor propio le dicen al universo que estás listo para recibir más.

En lo profesional, Venus rige los acuerdos y la armonía. Si tenés una reunión importante, prestá especial atención a tu imagen y a la estética de tu presentación. La forma hoy es tan importante como el contenido. La audiencia busca belleza y coherencia. Si lográs transmitir una imagen de seguridad y bienestar, vas a notar cómo las puertas se abren con menos esfuerzo.

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