Astrología: por qué este jueves 14 de mayo es el día ideal para el autocuidado y la estética según Venus

Tips para activar la abundancia venusina
Para aprovechar este clima, te propongo algo simple: hoy, hacé algo que te haga sentir "premium". No tiene que ser caro: puede ser usar ese perfume que guardás para ocasiones especiales, cocinarte tu plato favorito o comprar flores para tu escritorio. Estos pequeños actos de amor propio le dicen al universo que estás listo para recibir más.
En lo profesional, Venus rige los acuerdos y la armonía. Si tenés una reunión importante, prestá especial atención a tu imagen y a la estética de tu presentación. La forma hoy es tan importante como el contenido. La audiencia busca belleza y coherencia. Si lográs transmitir una imagen de seguridad y bienestar, vas a notar cómo las puertas se abren con menos esfuerzo.
FAQ:
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¿Es un buen día para compras de moda? Excelente, vas a elegir cosas que te queden bien de verdad.
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¿Cómo afecta al dinero? Venus también rige los recursos; valorarte más te ayudará a cobrar mejor.
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¿Qué aroma se recomienda? Rosas o jazmín para activar el magnetismo.
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¿Qué pasa con las relaciones? Es un gran día para la seducción y para reafirmar vínculos desde el placer.