Cruce en el Congreso: la oposición busca interpelar a Adorni y el Gobierno, reimpulsar la agenda legislativa

Por su parte, el oficialismo oficializó este jueves su propia convocatoria a sesionar el mismo 20 de mayo, pero con una hora de anticipación, a las 10, y con temario propio. De este modo, ese día habrá una dura pulseada de sesiones no solo para alcanzar el quorum, sino sobre todo para definir los temas a debatir.

Si el oficialismo logra quorum antes, podría bloquear el temario de la sesión propuesto por la oposición, advierten fuentes legislativas a A24.com. Así, quedaría sin efecto el llamado a interpelación a Adorni, quien después de más de dos meses de iniciada la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aún no presentó la declaración jurada de este año.

El temario que espera destrabar el Gobierno

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En la mencionada sesión, el bloque de la Libertad Avanza pretender tratar la “ley de Hojarasca”, la modificación del régimen de subsidios al gas en las denominadas Zonas Frías, la aprobación de tratados internacionales y la readecuación de la ley de Patentes.

La solicitud, firmada por el jefe del bloque de diputados de LLA, Gabriel Bornoroni, fue presentada después de que la oposición bajara la sesión de este jueves, donde buscaba interpelar a Adorni.

En el temario oficializado para debatir el 20 de mayo, el oficialismo presentó:

1- Ley Hojarasca: impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene dictamen después de más de dos meses de debates en comisiones, e incluye la eliminación de unas 70 normas y regulaciones que alcanzan distintas áreas de la economía y de la sociedad civil y comercial.

2- Convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, suscripto en La Haya en noviembre de 2007.

3- Tratado de Extradición entre Argentina y Polonia.

4- Tratado de Extradición entre Argentina y Costa Rica.

5-Tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre Argentina e Italia y tratados similares firmados años atrás con Cuba y Serbia.

6- Tratado de Extradición entre Argentina y Chile.

En total, en el Gobierno impulsan votar más de 10 tratados de cooperación internacionales. En tanto, sobre la eventual interpelación a Adorni, desde el oficialismo aseguran que no darán quorum y que esperan el acompañamiento en esa postura de los aliados del PRO, sectores de la UCR, del peronismo no kirchnerista y bloques provinciales.

En tratativas para próximas sesiones quedaron otros proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios, como son la reforma electoral -que ayer se comenzó a debatir en comisiones en el Senado- y la aprobación de pliegos de jueces y fiscales federales para cubrir más de 300 cargos vacantes en todo el país.