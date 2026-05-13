En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Fuerte

Complicaciones para More Rial tras un allanamiento y un hallazgo estremecedor

Hallazgo espeluznante en un allamaniento al templo que frecuentaba Morena Rial, ¿la complica? Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Complicaciones para More Rial tras un allanamiento y un hallazgo estremecedor

Un impactante operativo en Quilmes reavivó la polémica alrededor de Morena Rial. El templo umbanda que la mediática frecuentaba quedó bajo la lupa tras un allanamiento que terminó con el rescate de decenas de animales presuntamente destinados a sacrificios rituales, en una escena que generó conmoción y nuevas preguntas sobre su vínculo con el lugar.

Leé también Prime Video estrenó "Off Campus", la serie de 8 episodios que todos estaban esperando
Prime Video estrenó Off Campus, la serie de 8 episodios que todos estaban esperando. (Foto: Archivo)

Morena Rial vuelve a quedar indirectamente envuelta en una fuerte controversia luego de que las autoridades realizaran un impactante procedimiento en un templo umbanda de Quilmes que ella habría visitado con frecuencia antes de sus recientes escándalos judiciales.

Durante un operativo llevado adelante entre el lunes y el martes en un inmueble ubicado sobre Bernardo de Irigoyen al 1100, en Quilmes, las autoridades rescataron más de 40 animales: entre ovejas, cabras, chanchos y patos que, según denunciaron proteccionistas y funcionarios municipales, habrían sido utilizados en ceremonias con sacrificios rituales.

La intervención se produjo tras la denuncia de una vecina y estuvo encabezada por la subsecretaria de Zoonosis del Municipio, Pamela Dreher, junto al activista Fernando Pieroni.

El procedimiento ocurrió en plena ceremonia religiosa, con más de 50 personas presentes, incluidos menores de edad. Según detallaron quienes participaron del rescate, los animales se encontraban en condiciones alarmantes y presuntamente aguardaban ser sacrificados.

Desde el Municipio también marcaron una postura contundente: la Ley de Protección Animal prevalece por encima de cualquier práctica religiosa cuando existen indicios de crueldad.

La investigación tomó una dimensión aún mayor cuando trascendió que el lugar intervenido sería el mismo templo vinculado anteriormente a Morena Rial, quien en 2025 ya había quedado expuesta mediáticamente por su participación en rituales umbanda.

En aquel momento, la hija de Jorge Rial había defendido públicamente sus creencias y su acercamiento a esta práctica espiritual, incluso tras fuertes cuestionamientos por supuestos sacrificios de animales.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Subte: cómo viajar gratis este fin de semana en la Línea A
Astrología y dinero: por qué este miércoles 13 es un día clave para los cambios inesperados en tu economía
Horóscopo diario: qué le depara a tu signo este miércoles 13 de mayo con la Luna en Piscis

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar