Alerta por una nueva y extraña enfermedad sexual que desconcierta a médicos y se transmite rápido

Una nueva amenaza sanitaria comenzó a generar preocupación en distintos destinos turísticos de Europa.
El mundo en vilo ante una nueva y extraña enfermedad de transmición sexual: de qué se trata y cómo cuidarse. Enterate.
Una nueva amenaza sanitaria comenzó a generar preocupación en distintos destinos turísticos de Europa.
Se trata de una extraña infección bacteriana conocida como “enfermedad de la lluvia” o dermatofilosis, una afección cutánea inusual en humanos que históricamente se asociaba casi exclusivamente a animales como caballos, vacas y ovejas.
Lo alarmante es que ahora comenzaron a detectarse casos en personas sin ningún tipo de contacto con animales, encendiendo las alarmas epidemiológicas en varios países europeos.
En ciudades como Lyon y Barcelona, numerosos pacientes —principalmente hombres— acudieron a centros de salud sexual tras presentar erupciones cutáneas severas, lesiones con pus, picazón intensa y afecciones visibles en rostro, genitales y muslos.
Los estudios médicos revelaron que los afectados compartían un patrón común: habían mantenido encuentros sexuales recientes en saunas y espacios de contacto íntimo, ambientes húmedos donde esta bacteria podría proliferar con mayor facilidad.
Especialistas del Hospital Universitario de Lyon, que documentaron inicialmente el fenómeno, advirtieron que los saunas podrían haber funcionado como focos clave de transmisión.
Desde la publicación del informe en la revista Emerging Infectious Diseases, ya se registraron al menos 25 nuevos casos en otros puntos turísticos del continente, incluyendo Alemania, Italia y Turquía.
Aunque no se trata de una pandemia, el crecimiento de contagios y la inusual modalidad de propagación generaron preocupación entre expertos en salud pública.