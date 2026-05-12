Alerta por una nueva y extraña enfermedad sexual que desconcierta a médicos y se transmite rápido

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Los estudios médicos revelaron que los afectados compartían un patrón común: habían mantenido encuentros sexuales recientes en saunas y espacios de contacto íntimo, ambientes húmedos donde esta bacteria podría proliferar con mayor facilidad.

Especialistas del Hospital Universitario de Lyon, que documentaron inicialmente el fenómeno, advirtieron que los saunas podrían haber funcionado como focos clave de transmisión.

Desde la publicación del informe en la revista Emerging Infectious Diseases, ya se registraron al menos 25 nuevos casos en otros puntos turísticos del continente, incluyendo Alemania, Italia y Turquía.

Aunque no se trata de una pandemia, el crecimiento de contagios y la inusual modalidad de propagación generaron preocupación entre expertos en salud pública.