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Para siempre, cambia Uber: nueva función que cambia los viajes pero solamente la podrán usar estos usuarios

Uber dio un paso estratégico en el mercado argentino al presentar una nueva herramienta enfocada en la seguridad, comodidad y personalización del servicio para mujeres usuarias.

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Para siempre, cambia Uber: nueva función que cambia los viajes pero solamente la podrán usar estos usuarios

Uber dio un paso estratégico en el mercado argentino al presentar una nueva herramienta enfocada en la seguridad, comodidad y personalización del servicio para mujeres usuarias. La plataforma anunció oficialmente el lanzamiento de una función que permitirá que las pasajeras seleccionen viajes realizados únicamente por conductoras mujeres, una medida que busca responder a una demanda creciente relacionada con la confianza y la experiencia de viaje.

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La implementación de esta nueva modalidad representa una transformación significativa en la experiencia de movilidad urbana, especialmente para aquellas mujeres que priorizan sentirse más seguras durante sus trayectos diarios o nocturnos.

Cómo funcionará la nueva modalidad exclusiva para mujeres

La compañía informó que esta característica se desplegará de forma escalonada en 11 ciudades argentinas, ampliando el alcance de una prueba inicial que mostró resultados positivos durante 2024.

Las ciudades incluidas en esta primera expansión son:

  • Buenos Aires
  • Córdoba
  • Rosario
  • Tucumán
  • Mar del Plata
  • Salta
  • Posadas
  • Corrientes
  • Ushuaia
  • Bahía Blanca
  • Mendoza

El sistema ofrecerá tres modalidades principales para que las usuarias puedan acceder a conductoras mujeres:

Viaje inmediato

La pasajera podrá solicitar un vehículo en tiempo real, como lo hace habitualmente, pero con la posibilidad de que el algoritmo priorice la asignación de una mujer conductora.

Reserva programada

También se habilitará una opción de reserva anticipada, permitiendo organizar traslados con hasta 30 minutos de antelación y aumentar así las probabilidades de conseguir una conductora femenina.

Preferencias permanentes

La tercera alternativa apunta a una experiencia más personalizada: las usuarias podrán configurar sus preferencias dentro de la aplicación para que, por defecto, sus solicitudes sean vinculadas con conductoras mujeres.

En cualquiera de las modalidades, si la aplicación no encuentra una socia conductora disponible o si el tiempo de espera resulta demasiado extenso, la pasajera podrá optar por seguir esperando o ampliar la búsqueda a conductores en general.

Una estrategia basada en pruebas exitosas

Antes de expandir esta herramienta a gran escala, Uber realizó una experiencia piloto en Córdoba durante 2024.

Los resultados fueron considerados altamente positivos, tanto por el nivel de aceptación de las usuarias como por el interés mostrado por nuevas conductoras. Esta prueba permitió validar el modelo y abrir la puerta a una expansión regional más ambiciosa dentro de América Latina.

Desde la empresa remarcaron que el objetivo no es solo mejorar la experiencia de viaje, sino también fomentar una mayor participación femenina en la economía colaborativa.

Más mujeres al volante: el acuerdo con DeRentas

Para garantizar que la nueva función sea sostenible y exista una oferta suficiente de conductoras, Uber anunció una alianza estratégica con DeRentas, firma especializada en alquiler de vehículos.

El acuerdo apunta a reducir barreras de ingreso para mujeres interesadas en trabajar como conductoras, facilitando el acceso a automóviles y ofreciendo incentivos financieros iniciales.

Entre los beneficios destacados se incluyen:

  • Acceso simplificado al alquiler de vehículos
  • Condiciones preferenciales para nuevas conductoras
  • Beneficios económicos durante el primer mes de actividad
  • Posibilidad de iniciar una fuente de ingresos con menor inversión inicial

Ciudad de Buenos Aires, el punto de partida

Por ahora, esta asociación comercial estará disponible exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, Uber anticipó que el programa podría expandirse gradualmente hacia otras provincias, dependiendo de la demanda y de la incorporación de nuevas conductoras al sistema.

Seguridad y autonomía como eje central

El lanzamiento refleja una tendencia global en plataformas tecnológicas: ofrecer herramientas de personalización vinculadas con seguridad y bienestar.

Para muchas mujeres, especialmente en horarios nocturnos o trayectos largos, contar con una conductora mujer puede representar:

  • Mayor tranquilidad
  • Reducción de ansiedad
  • Sensación de seguridad reforzada
  • Experiencias de viaje más cómodas

Esta nueva opción también podría influir positivamente en la fidelización de usuarias, consolidando a Uber como una plataforma más adaptable a necesidades específicas.

Impacto económico y social

Además del beneficio para pasajeras, la medida abre nuevas oportunidades laborales.

En un contexto económico desafiante, el ingreso de más mujeres como conductoras podría generar:

Nuevas fuentes de empleo flexible

Muchas mujeres podrán acceder a una actividad con horarios adaptables y autonomía laboral.

Inclusión económica

El modelo puede facilitar la independencia financiera, especialmente para madres, estudiantes o trabajadoras que buscan ingresos complementarios.

Diversificación del ecosistema de transporte

Con una mayor representación femenina, la plataforma amplía sus perfiles laborales y mejora la diversidad del servicio.

Desafíos de implementación

Aunque la propuesta fue bien recibida, existen desafíos clave:

  • Cantidad suficiente de conductoras disponibles
  • Tiempos de espera competitivos
  • Expansión territorial equilibrada
  • Capacitación y retención de nuevas socias conductoras

El éxito dependerá en gran medida de que Uber logre aumentar significativamente la participación femenina dentro de la plataforma.

Una tendencia regional en crecimiento

Argentina se convierte así en uno de los mercados más relevantes para esta función dentro de América Latina.

La expansión podría servir como modelo para otros países donde la seguridad y la inclusión de género en aplicaciones de movilidad son temas prioritarios.

El futuro del transporte personalizado

La nueva herramienta marca una evolución en el concepto de movilidad bajo demanda.

Ya no se trata únicamente de rapidez o precio competitivo, sino de ofrecer experiencias adaptadas a preferencias individuales.

Uber apuesta a combinar tecnología, inclusión y seguridad, fortaleciendo su presencia en un mercado cada vez más competitivo.

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