Truco viral: cuál es la mejor forma de limpiar las hornallas para sacar la grasa

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El interés por este método también creció porque utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Además, quienes lo aplican destacan que no deja olores tan invasivos como algunos limpiadores químicos tradicionales.

Según explican especialistas en limpieza, el verdadero beneficio de esta combinación está en que actúa de manera progresiva sobre la suciedad acumulada. Es decir, ayuda a despegar la grasa endurecida sin deteriorar las superficies.

Por qué la sal gruesa ayuda a sacar la grasa adherida

La sal gruesa cumple una función clave dentro de este truco casero. Su textura permite actuar como un abrasivo suave capaz de aflojar residuos quemados sin rayar excesivamente el metal.

A diferencia de ciertas esponjas metálicas o productos demasiado fuertes, la sal no suele desgastar el esmalte cuando se utiliza correctamente. Por eso, muchas personas comenzaron a elegirla para limpiar hornallas delicadas o superficies que ya presentan desgaste por el uso cotidiano.

Otro aspecto importante es que la sal ayuda a desprender restos de comida carbonizada que normalmente quedan adheridos después de cocinar. En lugar de raspar con fuerza, la preparación trabaja lentamente sobre la suciedad y facilita la limpieza posterior.

Especialistas remarcaron que este método resulta especialmente útil en cocinas donde las hornallas acumulan grasa durante varios días y las manchas se vuelven más difíciles de sacar.

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Vinagre blanco: el ingrediente que potencia el efecto desengrasante

El segundo componente fundamental del método es el vinagre blanco. Gracias a su nivel de acidez, ayuda a disolver grasa y residuos adheridos sobre superficies metálicas.

Cuando entra en contacto con la sal gruesa, la mezcla empieza a actuar sobre las manchas más resistentes. El líquido penetra entre los restos quemados y permite que se despeguen con mayor facilidad después de algunos minutos.

Muchas personas comenzaron a utilizar vinagre blanco en distintas tareas del hogar porque además de limpiar, ayuda a neutralizar ciertos olores persistentes de la cocina.

Los especialistas en limpieza explicaron que el error más común consiste en querer frotar inmediatamente después de aplicar el producto. Según indicaron, el mejor resultado aparece cuando la mezcla permanece sobre la superficie entre 15 y 20 minutos. Ese tiempo permite que la grasa se ablande y que el cepillado posterior resulte mucho más sencillo.

Cómo aplicar el método paso a paso

Retirar las hornallas de la cocina.

Colocarlas sobre una bandeja, recipiente amplio o directamente en la pileta.

Espolvorear sal gruesa sobre toda la superficie.

Agregar vinagre blanco lentamente hasta cubrir las zonas con grasa.

Dejar actuar entre 15 y 20 minutos.

Limpiar con una esponja suave o un cepillo de cerdas blandas.

Enjuagar con agua caliente.

Secar completamente antes de volver a colocarlas.

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El detalle que muchos olvidan y empeora la suciedad

Especialistas en limpieza doméstica advirtieron que existe un hábito muy frecuente que termina empeorando el estado de las hornallas con el paso de los meses: usar materiales demasiado agresivos.

Las esponjas metálicas, ciertos cepillos duros y algunos limpiadores abrasivos pueden rayar el esmalte protector de las superficies. Cuando eso sucede, la grasa empieza a adherirse con mayor facilidad y la limpieza cotidiana se vuelve cada vez más complicada.

Por ese motivo, recomiendan optar por métodos menos invasivos que permitan mantener el acabado original durante más años.

Qué superficies pueden limpiarse con esta mezcla

Aunque el método empezó a popularizarse principalmente para hornallas, muchas personas también lo aplican en otras superficies de la cocina.

Entre los usos más frecuentes aparecen:

Rejillas metálicas.

Bandejas de horno.

Parrillas pequeñas.

Fuentes con restos de comida quemada.

Quemadores desmontables.

Algunas superficies de acero inoxidable.

Sin embargo, especialistas aconsejan probar primero en una zona pequeña si la superficie es delicada o tiene tratamientos especiales.

También recomiendan evitar el uso excesivo de vinagre sobre ciertos materiales sensibles que podrían dañarse con la acidez.