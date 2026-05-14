El picante posteo de la mamá de Tini Stoessel para desafiar con todo a Emilia Mernes

Lo cierto es que en las últimas horas se sumó una inesperada protagonista en esta historia que es Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel.

A través de su cuenta en Instagram, la mujer subió una imagen donde se la ve junto a su hija disfrutando de un día soleado al aire libre y con lentes, algo que no llamaría la atención. "¿Volvemos?", preguntó con varios emojis de risas y mencionando a otra persona.

Sin embargo, lo que los fanáticos tomaron como una indirecta punzante para Emilia Mernes fue la canción que eligió para la musicalización de la historia. Se trata del tema La original, hit que grabaron juntas Mernes y Stoessel en 2023 y que forma parte del álbum .mp3 de la novia de Duki.

Esto fue tomado como una provocación directa del conflicto que mantiene su hija con la colega que parece estar lejos de llenar a una reconciliación, ya que lejos quedaron aquellos tiempos en donde compartían colaboraciones musicales cuando eran amigas del medio.

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Tini Stoessel habló sobre su pelea con Emilia Mernes y dio detalles inéditos

Tini Stoessel rompió el silencio en pleno show en Tucumán y pidió frenar el odio en redes y dejó definiciones contundentes sobre el conflicto con su colega Emilia Mernes.

“De alguna manera, cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que le pasaron en la vida”, expresó la cantante desde el escenario visiblemente movilizada.

Luego, sin entrar en detalles específicos sobre el origen del conflicto con su colega y ex amiga, agregó: “Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas”.

Sus palabras llegarpn después de que Emilia Mernes también se manifestara en redes, donde pidió que cesen los ataques y cuestionó los“nuevos inventos” que circularon en los medios sobre la distancia y tensión entre ambas.