Astrología y salud holística: cómo promover la regeneración celular este martes 18 de agosto en tu signo

Para favorecer la descarga física, los terapeutas corporales recomiendan realizar estiramientos enfocados en la apertura de caderas y la flexibilidad del suelo pélvico. La práctica de posturas de yoga o ejercicios de movilidad articular al anochecer contribuye a desarticular los bloqueos energéticos retenidos en el plexo sacro.

En el área de la nutrición funcional, la energía de agua promueve el consumo de alimentos antioxidantes, ricos en fibra y con propiedades diuréticas. Incorporar frutos rojos, vegetales de hoja verde amarga y semillas de sésamo o calabaza ayudará a mantener la integridad de la mucosa intestinal y a optimizar la filtración renal.

Asimismo, es de vital importancia mantener una ingesta abundante de agua mineralizada a lo largo de todo el día. Reemplazar las bebidas azucaradas o con exceso de cafeína por infusiones herbales de cola de caballo, ortiga o pingüica protegerá la función renal y mantendrá la fluidez de los líquidos corporales.

Al concluir este martes, dedicar unos minutos a la meditación de descarga y tomar una ducha de agua tibia con sales de magnesio facilitará el descanso profundo. Acompañar los procesos de regeneración celular del cuerpo garantizará llegar a la segunda mitad de la semana con un sistema inmunológico fortalecido y en perfecta armonía.

Beber abundante agua, consumir antioxidantes y realizar estiramientos pélvicos mejorará la desintoxicación del cuerpo. Foto: Astrología.

Cuatro hábitos de desintoxicación para el día

Hidratación depurativa: Bebé agua tibia con limón al despertar para estimular la función de filtración hepática y renal.

Movilidad de caderas: Realizá estiramientos suaves de la articulación coxo-femoral para liberar tensiones acumuladas en la pelvis.

Infusiones herbales: Sumá té de cola de caballo o diente de león a mitad de la tarde para favorecer la eliminación de líquidos.

Descarga emocional: Escribí o meditá unos minutos antes de dormir para vaciar la mente de preocupaciones y mejorar el sueño.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es un día propicio para iniciar tratamientos de depuración orgánica?

Porque la regencia de Escorpio potencia los mecanismos naturales de eliminación del cuerpo, haciendo que los procesos detox sean más eficientes.

¿Qué infusión se recomienda para calmar la inflamación abdominal hoy?

Una infusión de manzanilla con hinojo o jengibre tomada después de las c