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EL HORÓSCOPO MANDA

Astrología y salud holística: cómo promover la regeneración celular este martes 18 de agosto en tu signo

El tránsito de la Luna por Escorpio invita a desintoxicar el sistema excretor, liberar cargas somáticas y tonificar la energía vital.

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La propuesta astral de hoy promueve la eliminación de toxinas

La propuesta astral de hoy promueve la eliminación de toxinas, la regeneración tisular y la autorregulación emocional. Foto: Astrología y salud holística.

La configuración astronómica para este martes 18 de agosto de 2026 posiciona a la Luna en el signo de Escorpio, un evento de relevancia para la medicina integrativa y la psicología somática. Esta alineación cataliza procesos de depuración profunda, requiriendo un enfoque holístico para acompañar los ritmos naturales de eliminación del organismo.

Leé también Astrología y bienestar: el portal de agosto y cómo renovar la energía psicofísica este fin de semana
La transición hacia el mes de agosto propone un momento clave de desintoxicación mental para regenerar la energía vital. Foto: Astrología.

En la astrología médica, Escorpio rige el sistema reproductor, el aparato excretor, la próstata y el colon. Estas estructuras biológicas están íntimamente ligadas a la eliminación de desechos metabólicos y a la retención de cargas emocionales no procesadas, manifestándose en ocasiones como tensiones en la zona pélvica o alteraciones del tránsito intestinal.

Por esta razón, la premisa de autocuidado para la jornada consiste en facilitar la desintoxicación celular mediante una hidratación consciente y el acompañamiento del sistema linfático. Liberar las toxinas acumuladas permitirá restablecer el flujo energético y restaurar la vitalidad orgánica.

Astrología: Herramientas de liberación somática y salud del sistema excretor

Desde la perspectiva de la psicología holística, la Luna en Escorpio actúa como un reflector sobre aquellos patrones de tensión inconsciente que contenemos en el cuerpo. Aprender a reconocer dónde se somatiza el estrés diario resulta indispensable para evitar la inflamación crónica de los tejidos.

Para favorecer la descarga física, los terapeutas corporales recomiendan realizar estiramientos enfocados en la apertura de caderas y la flexibilidad del suelo pélvico. La práctica de posturas de yoga o ejercicios de movilidad articular al anochecer contribuye a desarticular los bloqueos energéticos retenidos en el plexo sacro.

En el área de la nutrición funcional, la energía de agua promueve el consumo de alimentos antioxidantes, ricos en fibra y con propiedades diuréticas. Incorporar frutos rojos, vegetales de hoja verde amarga y semillas de sésamo o calabaza ayudará a mantener la integridad de la mucosa intestinal y a optimizar la filtración renal.

Asimismo, es de vital importancia mantener una ingesta abundante de agua mineralizada a lo largo de todo el día. Reemplazar las bebidas azucaradas o con exceso de cafeína por infusiones herbales de cola de caballo, ortiga o pingüica protegerá la función renal y mantendrá la fluidez de los líquidos corporales.

Al concluir este martes, dedicar unos minutos a la meditación de descarga y tomar una ducha de agua tibia con sales de magnesio facilitará el descanso profundo. Acompañar los procesos de regeneración celular del cuerpo garantizará llegar a la segunda mitad de la semana con un sistema inmunológico fortalecido y en perfecta armonía.

Beber abundante agua, consumir antioxidantes y realizar estiramientos p&eacute;lvicos mejorar&aacute; la desintoxicaci&oacute;n del cuerpo. Foto: Astrolog&iacute;a.

Beber abundante agua, consumir antioxidantes y realizar estiramientos pélvicos mejorará la desintoxicación del cuerpo. Foto: Astrología.

Cuatro hábitos de desintoxicación para el día

  • Hidratación depurativa: Bebé agua tibia con limón al despertar para estimular la función de filtración hepática y renal.

  • Movilidad de caderas: Realizá estiramientos suaves de la articulación coxo-femoral para liberar tensiones acumuladas en la pelvis.

  • Infusiones herbales: Sumá té de cola de caballo o diente de león a mitad de la tarde para favorecer la eliminación de líquidos.

  • Descarga emocional: Escribí o meditá unos minutos antes de dormir para vaciar la mente de preocupaciones y mejorar el sueño.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es un día propicio para iniciar tratamientos de depuración orgánica?

Porque la regencia de Escorpio potencia los mecanismos naturales de eliminación del cuerpo, haciendo que los procesos detox sean más eficientes.

¿Qué infusión se recomienda para calmar la inflamación abdominal hoy?

Una infusión de manzanilla con hinojo o jengibre tomada después de las c

En pocas palabras

  • Tránsito de la Luna en Escorpio: Invita a desintoxicar el sistema excretor y liberar cargas somáticas.
  • Salud holística: Sugiere hidratación consciente, estiramientos pélvicos y alimentos diuréticos.
  • Autocuidado: Recomienda meditación y duchas tibias con sales de magnesio para regeneración celular.
Resumen generado por Thinkindot AI
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