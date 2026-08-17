Astrología y salud holística: cómo equilibrar el sistema nervioso del 17 al 21 de agosto

Para contener la hiperreactividad nerviosa, los especialistas en terapias somáticas aconsejan implementar rutinas de descarga al finalizar la jornada laboral. La práctica de ejercicios de coherencia cardíaca, sumada al contacto con elementos naturales, ayuda a activar el tono vagal y a restablecer la calma corporal.

En el área de la nutrición adaptativa, la energía semanal sugiere incorporar alimentos con alta densidad de triptófano, magnesio y vitaminas del complejo B. Incluir avena, semillas de calabaza, cacao amargo y legumbres facilitará la síntesis endógena de serotonina y melatonina.

Asimismo, es imprescindible cuidar la higiene del sueño a lo largo de toda la semana laboral. Limitar el uso de pantallas emisoras de luz azul al menos noventa minutos antes de pernoctar garantizará la correcta producción de la hormona del descanso y la restauración del tejido cerebral.

Llegar al viernes 21 con un sistema nervioso equilibrado permitirá asimilar la transición hacia la temporada de Virgo desde un estado de lucidez, fortaleza física y profunda armonía interior.

Priorizar la calidad del sueño, la nutrición rica en magnesio y las pausas respiratorias protegerá tu vitalidad esta semana. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro hábitos semanales de autorregulación

Respiración consciente: Dedicá cinco minutos al iniciar la mañana a la respiración diafragmática para calmar el sistema simpático.

Nutrición para el cerebro: Consumí frutos secos y alimentos ricos en magnesio para proteger la función neuromuscular.

Desconexión digital: Establecé un horario límite para el uso de teléfonos y computadoras durante la noche.

Descarga física: Realizá caminatas o estiramientos suaves al caer la tarde para liberar la tensión acumulada en el cuello y la espalda.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la fase de Luna Creciente puede alterar el patrón de sueño?

Porque el incremento paulatino de la luz y la energía marea estimulan la actividad neuronal, exigiendo mayores herramientas de relajación al anochecer.

¿Qué infusión vegetal favorece la relajación del sistema nervioso esta semana?

Una combinación de melisa, pasionaria y valeriana tomada después de la cena para promover un descanso profundo y reparador.