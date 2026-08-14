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HORÓSCOPO QUE AVANZA

Astrología y salud holística: cómo depurar el organismo durante el fin de semana del 14 al 16 de agosto

El tránsito de la Luna por Virgo invita a desintoxicar el sistema digestivo, aliviar la carga metabólica y restaurar la vitalidad física.

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La propuesta astral de este fin de semana se centra en la desintoxicación orgánica

La propuesta astral de este fin de semana se centra en la desintoxicación orgánica, el cuidado intestinal y el equilibrio somático. Foto: Astrología y salud holística.

El panorama astronómico para este fin de semana del 14 al 16 de agosto de 2026 presenta un cambio de cualidad energética de notable relevancia para la salud integral. El paso de la Luna hacia el signo de Virgo propone una inflexión hacia la depuración biológica, invitando a restaurar los mecanismos de asimilación y eliminación del organismo tras la intensidad del tramo medio de agosto.

Leé también Astrología y bienestar: el portal de agosto y cómo renovar la energía psicofísica este fin de semana
La transición hacia el mes de agosto propone un momento clave de desintoxicación mental para regenerar la energía vital. Foto: Astrología.

En la visión de la astrología médica tradicional, Virgo ejerce su regencia sobre el intestino delgado, el intestino grueso, el bazo y el sistema nervioso entérico. Conocido en la ciencia moderna como el "segundo cerebro", este entramado digestivo resulta altamente sensible al estrés psíquico y a las somatizaciones derivadas de la autoexigencia o la aceleración cotidiana.

Por este motivo, la premisa de autocuidado para estos tres días consiste en facilitar los procesos de limpieza interna del cuerpo. Otorgarle un descanso al sistema digestivo mediante una alimentación consciente y ligera actuará como la medicina preventiva más idónea para recuperar la vitalidad perdida.

Herramientas de depuración orgánica y restauración del microbiota intestinal

En el ámbito de la psicología integrativa, la energía analítica de Virgo nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el estilo de vida que venimos sosteniendo. Aprender a discriminar entre los compromisos que aportan bienestar y aquellos que generan desgaste mental resulta indispensable para serenar el sistema nervioso.

A fin de promover la eliminación de toxinas durante el fin de semana, los terapeutas corporales recomiendan realizar caminatas suaves al aire libre, preferentemente en contacto con la tierra o en espacios verdes. La actividad física de baja intensidad estimula la motilidad intestinal y favorece el drenaje linfático sin elevar los niveles de cortisol.

Asimismo, cobra una importancia primordial el resguardo de la calidad del sueño nocturno. Reducir la exposición a la luz azul de las pantallas durante las últimas horas de la tarde permitirá que el hígado ejecute sus funciones de metabolización y limpieza hemática de manera óptima durante el descanso.

En el aspecto estrictamente nutricional, la vibración del elemento tierra sugiere optar por alimentos integrales, ricos en fibra soluble, fermentos naturales y vegetales al vapor. Las infusiones de carqueja, alcachofa o manzanilla al finalizar las comidas actuarán como protectores hepáticos e intestinales de gran eficacia.

Al concluir la tarde del domingo, la práctica de estiramientos suaves para la zona abdominal y la meditación guiada permitirán integrar la serenidad alcanzada. Depurar la mente y el cuerpo durante estos días garantizará encarar el inicio de la quincena con un organismo desintoxicado, lúcido y en perfecta armonía.

Incorporar alimentos ricos en fibra, infusiones depurativas y caminatas al aire libre favorecer&aacute; la salud de tu sistema digestivo. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica.

Incorporar alimentos ricos en fibra, infusiones depurativas y caminatas al aire libre favorecerá la salud de tu sistema digestivo. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro prácticas de depuración para el fin de semana

  • Alimentación ligera: Consumí vegetales cocidos, caldos depurativos y granos enteros para aliviar la carga de tu aparato digestivo.

  • Fitoterapia digestiva: Incorporá infusiones de manzanilla, boldo o diente de león para estimular la función hepática y biliar.

  • Caminata consciente: Realizá paseos de 30 minutos a ritmo tranquilo para favorecer el tránsito intestinal y la circulación linfática.

  • Higiene del descanso: Mantener hábitos regulares al irte a dormir permitirá que el hígado y el intestino se regeneren adecuadamente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

  • ¿Por qué se experimenta mayor sensibilidad intestinal con la Luna en Virgo?

    Porque Virgo rige el sistema digestivo inferior, convirtiendo a los intestinos en el principal órgano de somatización del estrés y las preocupaciones acumuladas.

  • ¿Qué infusión depurativa se recomienda tomar al levantarse este fin de semana?

    Un vaso de agua tibia con unas gotas de limón o una infusión suave de diente de león para activar las funciones de eliminación del organismo.

En pocas palabras

  • Luna en Virgo: Invita a depurar el sistema digestivo y restaurar la vitalidad física.
  • Astrología médica: Virgo rige el intestino, sensible al estrés y somatizaciones.
  • Prácticas recomendadas: Alimentación ligera, caminatas, buen descanso y fitoterapia digestiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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