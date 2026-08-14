Astrología y salud holística: cómo depurar el organismo durante el fin de semana del 14 al 16 de agosto

A fin de promover la eliminación de toxinas durante el fin de semana, los terapeutas corporales recomiendan realizar caminatas suaves al aire libre, preferentemente en contacto con la tierra o en espacios verdes. La actividad física de baja intensidad estimula la motilidad intestinal y favorece el drenaje linfático sin elevar los niveles de cortisol.
Asimismo, cobra una importancia primordial el resguardo de la calidad del sueño nocturno. Reducir la exposición a la luz azul de las pantallas durante las últimas horas de la tarde permitirá que el hígado ejecute sus funciones de metabolización y limpieza hemática de manera óptima durante el descanso.
En el aspecto estrictamente nutricional, la vibración del elemento tierra sugiere optar por alimentos integrales, ricos en fibra soluble, fermentos naturales y vegetales al vapor. Las infusiones de carqueja, alcachofa o manzanilla al finalizar las comidas actuarán como protectores hepáticos e intestinales de gran eficacia.
Al concluir la tarde del domingo, la práctica de estiramientos suaves para la zona abdominal y la meditación guiada permitirán integrar la serenidad alcanzada. Depurar la mente y el cuerpo durante estos días garantizará encarar el inicio de la quincena con un organismo desintoxicado, lúcido y en perfecta armonía.
Incorporar alimentos ricos en fibra, infusiones depurativas y caminatas al aire libre favorecerá la salud de tu sistema digestivo. Foto: Astrología y salud holística.
Cuatro prácticas de depuración para el fin de semana
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Alimentación ligera: Consumí vegetales cocidos, caldos depurativos y granos enteros para aliviar la carga de tu aparato digestivo.
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Fitoterapia digestiva: Incorporá infusiones de manzanilla, boldo o diente de león para estimular la función hepática y biliar.
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Caminata consciente: Realizá paseos de 30 minutos a ritmo tranquilo para favorecer el tránsito intestinal y la circulación linfática.
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Higiene del descanso: Mantener hábitos regulares al irte a dormir permitirá que el hígado y el intestino se regeneren adecuadamente.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
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¿Por qué se experimenta mayor sensibilidad intestinal con la Luna en Virgo?
Porque Virgo rige el sistema digestivo inferior, convirtiendo a los intestinos en el principal órgano de somatización del estrés y las preocupaciones acumuladas.
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¿Qué infusión depurativa se recomienda tomar al levantarse este fin de semana?
Un vaso de agua tibia con unas gotas de limón o una infusión suave de diente de león para activar las funciones de eliminación del organismo.