Astrología y salud holística: cómo depurar el organismo durante el fin de semana del 14 al 16 de agosto

A fin de promover la eliminación de toxinas durante el fin de semana, los terapeutas corporales recomiendan realizar caminatas suaves al aire libre, preferentemente en contacto con la tierra o en espacios verdes. La actividad física de baja intensidad estimula la motilidad intestinal y favorece el drenaje linfático sin elevar los niveles de cortisol.

Asimismo, cobra una importancia primordial el resguardo de la calidad del sueño nocturno. Reducir la exposición a la luz azul de las pantallas durante las últimas horas de la tarde permitirá que el hígado ejecute sus funciones de metabolización y limpieza hemática de manera óptima durante el descanso.

En el aspecto estrictamente nutricional, la vibración del elemento tierra sugiere optar por alimentos integrales, ricos en fibra soluble, fermentos naturales y vegetales al vapor. Las infusiones de carqueja, alcachofa o manzanilla al finalizar las comidas actuarán como protectores hepáticos e intestinales de gran eficacia.

Al concluir la tarde del domingo, la práctica de estiramientos suaves para la zona abdominal y la meditación guiada permitirán integrar la serenidad alcanzada. Depurar la mente y el cuerpo durante estos días garantizará encarar el inicio de la quincena con un organismo desintoxicado, lúcido y en perfecta armonía.

Incorporar alimentos ricos en fibra, infusiones depurativas y caminatas al aire libre favorecerá la salud de tu sistema digestivo. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro prácticas de depuración para el fin de semana

Alimentación ligera: Consumí vegetales cocidos, caldos depurativos y granos enteros para aliviar la carga de tu aparato digestivo.

Fitoterapia digestiva: Incorporá infusiones de manzanilla, boldo o diente de león para estimular la función hepática y biliar.

Caminata consciente: Realizá paseos de 30 minutos a ritmo tranquilo para favorecer el tránsito intestinal y la circulación linfática.

Higiene del descanso: Mantener hábitos regulares al irte a dormir permitirá que el hígado y el intestino se regeneren adecuadamente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)