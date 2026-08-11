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"El Día D: bajo presión" redefine el cine bélico contemporáneo con un realismo asfixiante

La película "El Día D: bajo presión" revela las horas decisivas en las que un pronóstico meteorológico pudo cambiar el destino de una operación histórica y ya se estrenó en los cines.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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El Día D: bajo presión redefine el cine bélico contemporáneo con un realismo asfixiante. (Foto: Gentileza Prensa)

"El Día D: bajo presión" redefine el cine bélico contemporáneo con un realismo asfixiante. (Foto: Gentileza Prensa)

Las grandes historias de guerra suelen estar asociadas a generales, soldados, batallas y estrategias militares. Sin embargo, Día D: bajo presión propone mirar uno de los episodios más conocidos de la Segunda Guerra Mundial desde un lugar inesperado: el clima. La película reconstruye las previas al desembarco aliado en Francia.

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El filme, dirigido y escrito por el australiano Anthony Maras, se concentra en la figura del meteorólogo británico James Stagg, encargado de elaborar el pronóstico que recibiría el general Dwight Eisenhower, comandante de las fuerzas aliadas. La información debía ser suficientemente precisa como para determinar si la operación podía seguir adelante o si, por el contrario, tendría que ser postergada.

El conflicto que plantea la película resulta tan simple como impactante: elegir el momento equivocado podía poner en riesgo una operación militar de dimensiones extraordinarias. Según se afirma en el relato, estaban involucrados unos 300 mil hombres. Una demora podía afectar el secreto de la operación y permitir que las fuerzas alemanas modificaran sus defensas.

Así, El Día D: bajo presión transforma un dato meteorológico en un elemento de suspenso. Lo que parecía una cuestión técnica terminó convirtiéndose en una decisión estratégica.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El Día D: bajo presión, una mirada diferente sobre el desembarco de Normandía

En las tensas 72 horas previas al Día D y con el destino del mundo libre pendiendo de un hilo, Día D: bajo presión sigue al general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) y al capitán James Stagg (Andrew Scott) mientras se enfrentan a una elección imposible: ejecutar la mayor y más peligrosa invasión marítima de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo.

El desembarco de los ejércitos aliados en las playas francesas se convirtió en uno de los acontecimientos más representados de la historia del cine bélico. Directores de distintas épocas abordaron el episodio desde perspectivas muy diferentes y utilizaron recursos propios del drama, la acción, el suspenso y la épica.

La película de Maras busca apartarse parcialmente de esa tradición. No pone el foco principal en las playas ni en los combates, sino en las horas previas y en las discusiones que determinaron si el operativo podía concretarse.

El resultado es una historia mucho más contenida. Los mapas, las mediciones y las discusiones entre especialistas reemplazan por momentos a los campos de batalla. La tensión surge de una pregunta concreta: ¿qué ocurrirá con el pronóstico?

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

En ese punto aparece el principal atractivo de Día D: bajo presión, convertir la meteorología en una herramienta narrativa capaz de sostener un thriller.

Cuál es el origen de la película El Día D: bajo presión

La extraordinaria historia real que daría lugar al thriller de la Segunda Guerra Mundial Día D: bajo presión, comenzó su periplo hacia la gran pantalla pasando por los escenarios de teatro. En 2012, el actor y dramaturgo David Haig se propuso contar la historia de un héroe escocés desconocido en una nueva obra para el Lyceum Theatre de Edimburgo. Eligió como protagonista al doctor James Stagg, un eminente meteorólogo poco conocido fuera de su ámbito, cuyo pronóstico meteorológico decidiría el destino de la mayor invasión marítima de la historia: el Día D.

El clima se convierte en el verdadero protagonista de la historia

Uno de los aspectos más llamativos del film es la manera en que la meteorología deja de ser un elemento secundario y se transforma en protagonista.

El procedimiento científico, que podría parecer poco atractivo para una película de guerra, adquiere así una dimensión dramática. Cada dato puede modificar el panorama. Cada interpretación puede influir sobre la decisión final.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

La película también propone una reflexión sobre el lugar que ocupa el conocimiento científico en situaciones extremas. La guerra obliga a tomar decisiones rápidas, pero el pronóstico requiere análisis, observación y capacidad para interpretar información.

En ese contexto, Stagg queda atrapado entre dos exigencias. Debe ser preciso y, al mismo tiempo, debe convencer a quienes tienen el poder de tomar la decisión.

Andrew Scott y Brendan Fraser encabezan el elenco principal

  • Andrew Scott
  • Brendan Fraser
  • Kerry Condon
  • Chris Messina
  • Demian Lewis

El Día D: bajo presión llegó a los cines

Con una duración de 100 minutos, El Día D: bajo presión apuesta por una escala diferente dentro del género bélico.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Maras administra esa tensión a partir de los desacuerdos entre los meteorólogos y de la presión sobre Stagg. La película consigue así construir un thriller bélico eficaz a partir de un conflicto esencialmente científico.

Su principal novedad está en haber encontrado un conflicto dramático dentro de un aspecto poco explorado del desembarco: la importancia de acertar con el pronóstico meteorológico antes de poner en marcha una operación militar de semejante magnitud.

El estreno de Día D: bajo presión está disponible exclusivamente en salas de cine.

Tráiler oficial de El Día D: Bajo Presión

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
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En pocas palabras

  • Nueva película: "El Día D: bajo presión" explora el rol crucial del clima y la meteorología en la histórica operación aliada.
  • Protagonistas: La trama se centra en el general Dwight Eisenhower y el meteorólogo James Stagg, enfrentando una decisión crítica.
  • Estreno: El film, que redefine el cine bélico con realismo, ya se encuentra disponible en salas de cine.
Resumen generado por Thinkindot AI
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