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Netflix tiene la comedia romántica del año y es la historia de amor que enamora a todos

La comedia romántica de Netflix perfecta para empezar la semana combina humor, duelo y una inesperada conexión nacida de un simple error.

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Netflix tiene la comedia romántica del año y es la historia de amor que enamora a todos. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la comedia romántica del año y es la historia de amor que enamora a todos. (Foto: Archivo)

La comedia romántica de Netflix perfecta para empezar la semana presenta una historia sencilla e inesperada: una mujer continúa enviando audios al teléfono de su hermana fallecida y, sin saberlo, otra persona comienza a recibirlos. Lo que inicialmente parece un error termina convirtiéndose en el punto de partida de una conexión que cambiará la vida de dos desconocidos.

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La producción se titula Mensajes de voz para Isabelle y propone una combinación de humor, recuerdos y emociones vinculadas con el duelo. La protagonista intenta atravesar la pérdida de su hermana mientras mantiene una particular forma de comunicación con ella.

Cada mensaje de voz funciona como una manera de conservar un vínculo que ya no puede existir de la misma manera. Pero hay un detalle que modifica por completo la situación: el número telefónico ya no está en manos de quien ella cree.

De qué trata Mensajes de voz para Isabelle en Netflix

La historia de Mensajes de voz para Isabelle comienza cuando protagonista graba y envía audios diarios al teléfono de su hermana fallecida. En esos mensajes aparecen recuerdos y momentos cargados de humor, pero también el dolor provocado por la ausencia.

La mujer continúa hablando porque todavía necesita expresar aquello que siente. El teléfono se convierte así en un espacio simbólico para mantener una conversación que, en realidad, ya no puede tener lugar. Sin embargo, del otro lado de esas grabaciones aparece un desconocido.

El hombre recibe los audios que originalmente estaban destinados a la hermana fallecida. Al principio, la situación nace de un simple error. Pero esos mensajes comienzan a despertar su interés y, poco a poco, surge una conexión con la mujer que los envía.

Según el resumen oficial de Netflix: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".

Una comedia romántica diferente para empezar la semana

La producción puede resultar atractiva para quienes buscan una historia que combine romance y humor con un componente emocional. El relato no se apoya solamente en situaciones cómicas, sino que incorpora el proceso de duelo de la protagonista como uno de sus ejes.

Por eso, Mensajes de voz para Isabelle se presenta como una alternativa distinta dentro de las propuestas de comedia.

La película también pone el foco en el poder que puede tener una voz. Antes de conocer el rostro, la personalidad o la vida cotidiana de la protagonista, el hombre comienza a descubrirla mediante aquello que cuenta en sus mensajes.

El elenco principal de Mensajes de voz para Isabelle

  • Zoey Deutch
  • Nick Robinson
  • Nick Offerman
  • Lukas Gage
  • Harry Shum Jr.
  • Ciara Bravo
  • Megan Danso
  • Toby Sandeman
  • Leah McKendrick
  • Spencer Lord

Una película para quienes buscan romance y humor

Mensajes de voz para Isabelle es una opción ideal para comenzar la semana. Su combinación de situaciones divertidas, momentos emotivos y una historia de conexión inesperada permite que se ubique dentro de las propuestas de entretenimiento que buscan generar distintas sensaciones.

La película no parte de una historia de amor tradicional. Primero aparece una pérdida. Después, los mensajes. Más tarde, un desconocido que escucha esos audios y comienza a interesarse por la persona que está detrás de ellos.

La historia consigue así que un error cotidiano se transforme en una oportunidad para que dos personas se conozcan de una manera completamente diferente.

Y ese es precisamente el elemento que convierte a Mensajes de voz para Isabelle en una comedia romántica con una premisa particular: una mujer que intenta mantener vivo el recuerdo de su hermana termina enviando sus palabras a alguien que nunca esperaba recibirlas.

Tráiler oficial de Mensajes de voz para Isabelle en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle" combina humor, duelo y conexión inesperada nacida de un error.
  • Trama principal: Una mujer envía audios a su hermana fallecida; un desconocido comienza a recibirlos y se enamora de ella.
  • Propuesta: La película ofrece una historia de amor diferente, explorando el duelo y el poder de la voz antes del rostro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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