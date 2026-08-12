La impensada decisión de Yanina Zilli en Gran Hermano que nadie vio venir

Después de varios segundos de indecisión, finalmente tomó una determinación que sorprendió a todos: “Voy por Martín”.

La elección de Zilli no pasó inadvertida entre los seguidores del reality, que rápidamente reaccionaron en las redes sociales y destacaron que, esta vez, la exparticipante logró dejar de lado sus afectos para pensar estratégicamente. “Mamá Zilli no eligió a Zunino, por fin se curó”, escribió un usuario. Otro analizó la decisión desde el punto de vista del juego: “Madre Zilli eilge a Tincho para jugar. Siento yo la elección más inteligente, primero porque Zunino no va a ayudarla a jugar y Tincho estuvo muy atento al juego desde afuera y es muy analista del juego”. En la misma línea, otro seguidor celebró que Yanina pudiera separar sus sentimientos de la estrategia: “Amo que separó cabeza corazón y no eligió a Zunino porque madre dijo: 'Volver a maternar no'”.

Así, Zilli terminó inclinándose por Martín en una elección que generó sorpresa y dejó en claro que, al menos esta vez, la estrategia terminó pesando más que el corazón.

Cuál fue el polémico gesto de Danelik tras ser elegida por Luana para volver a Gran Hermano

Luana se enfrentó a una de las instancias más esperadas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y tomó una decisión que sorprendió a todos: eligió a Danelik como compañera de juego, una elección que rápidamente generó tensión.

El reencuentro entre ambas no era uno más. Antes de la salida de Danelik, la relación había terminado de manera conflictiva y quedaron asuntos sin resolver. Por eso, la posibilidad de volver a compartir espacio despertaba gran expectativa entre los seguidores, atentos al cara a cara.

La situación ocurrió cuando Santiago del Moro le pidió a Fernández que seleccionara a una de las personas disponibles para continuar con la dinámica. Entre las alternativas, la participante optó por la novia de Brian Sarmiento.

"Lo necesitaba, boluda", exclamó Fernández, eufórica, al verla entrar. "¿Vos me elegiste?", preguntó sorprendida la visita. De inmediato, la joven le expresó su afecto y dejó en claro su intención de cerrar el pasado: "Te quiero. Nos merecemos una segunda oportunidad".

Mientras se fundían en un abrazo, Danelik reaccionó con un gesto que no pasó inadvertido. Con los dedos simuló una pistola y lo acompañó con una expresión que parecía transmitir un claro“me eligió ella”, como si quisiera remarcar que la decisión había sido de Fernández y que no estaba del todo convencida de compartir esos días junto a ella.