El polémico gesto de Danelik tras ser elegida por Luana para volver a Gran Hermano

Sin embargo, mientras ambas se abrazaban, Danelik tuvo un polémico gesto que no pasó inadvertido. Con los dedos hizo una especie de pistola y realizó una expresión que parecía transmitir un “me eligió ella”, como si quisiera remarcar que había sido Fernández quien tomó la decisión y que no esperaba volver a compartir este tramo del juego con ella.

Más allá de este particular reencuentro, las restantes elecciones también quedaron definidas durante la gala. Yipio eligió a Titi; Pincoya a Brian; Sol a Tomy; Mariela a Campanita; Charlotte a Cola; Tamara a Nazareno; Zilli a Martín; y Majluf a Mavinga. Así, cada una de las finalistas quedó acompañada por un jugador y la casa volvió a llenarse de viejas alianzas, vínculos y cuentas pendientes.

Cómo fue el desafió de las finalistas en Gran Hermano

Las 9 mujeres que quedan en Gran Hermano Generación Dorada se enfrentaron a un espejo para un desafío que constó de hablarse a sí mismas sobre sus fortalezas y debilidades, por qué creen que llegaron a esta instancia de la competencia y sobre qué piensan que representan a esta altura del juego.

La temporada 13 de Gran Hermano hizo historia a nivel mundial: por primera vez, las nueve finalistas son mujeres. Así, Argentina volverá a tener una campeona después de casi 19 años, cuando Marianela Mirra ganó la edición 2007. Antes, la única otra mujer en consagrarse había sido Viviana Colmenero, en 2002-2003.

En la actividad, Tamara Paganini pasó primera y al igual que en pruebas anteriores se largó a llorar desconsoladamente. Solange Abraham también lo hizo. Por otro lado, Yanina Zilli brindó un mensaje completamente motivacional por esta nueva oportunidad en los medios que tuvo gracias al reality y Jennifer “Pincoya” Torres relató cómo fue su proceso de casting tras la experiencia en Chile.