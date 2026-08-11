El polémico gesto de Danelik tras ser elegida por Luana para volver a Gran Hermano

Luana tuvo que tomar una decisión en uno de los momentos más esperados del juego en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y eligió como compañera de juego a Danelik, una elección que rápidamente generó una reacción
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En la gala de Gran Hermano, los participantes debieron elegir a algunos de los jugadores eliminados para que regresaran a la casa. Luana eligió a Danelik, pero la reacción de la visita llamó especialmente la atención.
Luana tuvo que tomar una decisión en uno de los momentos más esperados del juego en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y eligió como compañera de juego a Danelik, una elección que rápidamente generó una reacción
En la gala del martes 11 de agosto, las nueve finalistas de Gran Hermano tuvieron que seleccionar a nueve de los 17 participantes que se encontraban presentes para que las acompañaran durante el juego. La dinámica generó expectativa, especialmente por los reencuentros que podían producirse entre quienes continúan en competencia y aquellos jugadores que regresaron a la casa.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue el reencuentro entre Luana y Danelik, cuyo vínculo había terminado de la peor manera antes de la salida de la segunda. Con varias cuentas pendientes entre ambas, la elección de Luana abrió la puerta a un nuevo capítulo de una relación que había quedado marcada por los conflictos.
Cuando Santiago del Moro le pidió a Fernández que seleccionara a una de las personas disponibles, la participante se inclinó por la novia de Brian Sarmiento. Al verla ingresar, reaccionó con entusiasmo: "Lo necesitaba, boluda". Sorprendida por la elección, Danelik preguntó: " ¿Vos me elegiste?". Fernández, lejos de esquivar el reencuentro, buscó dejar atrás las diferencias y le expresó: " Te quiero. Nos merecemos una segunda oportunidad".
Sin embargo, mientras ambas se abrazaban, Danelik tuvo un polémico gesto que no pasó inadvertido. Con los dedos hizo una especie de pistola y realizó una expresión que parecía transmitir un “me eligió ella”, como si quisiera remarcar que había sido Fernández quien tomó la decisión y que no esperaba volver a compartir este tramo del juego con ella.
Más allá de este particular reencuentro, las restantes elecciones también quedaron definidas durante la gala. Yipio eligió a Titi; Pincoya a Brian; Sol a Tomy; Mariela a Campanita; Charlotte a Cola; Tamara a Nazareno; Zilli a Martín; y Majluf a Mavinga. Así, cada una de las finalistas quedó acompañada por un jugador y la casa volvió a llenarse de viejas alianzas, vínculos y cuentas pendientes.
Las 9 mujeres que quedan en Gran Hermano Generación Dorada se enfrentaron a un espejo para un desafío que constó de hablarse a sí mismas sobre sus fortalezas y debilidades, por qué creen que llegaron a esta instancia de la competencia y sobre qué piensan que representan a esta altura del juego.
La temporada 13 de Gran Hermano hizo historia a nivel mundial: por primera vez, las nueve finalistas son mujeres. Así, Argentina volverá a tener una campeona después de casi 19 años, cuando Marianela Mirra ganó la edición 2007. Antes, la única otra mujer en consagrarse había sido Viviana Colmenero, en 2002-2003.
En la actividad, Tamara Paganini pasó primera y al igual que en pruebas anteriores se largó a llorar desconsoladamente. Solange Abraham también lo hizo. Por otro lado, Yanina Zilli brindó un mensaje completamente motivacional por esta nueva oportunidad en los medios que tuvo gracias al reality y Jennifer “Pincoya” Torres relató cómo fue su proceso de casting tras la experiencia en Chile.