Café tostado o torrado: cuál conviene elegir y por qué

En Argentina, el café es parte de la rutina diaria, pero no todos conocen la diferencia entre café tostado y café torrado, dos variantes muy comunes que cambian por completo el sabor, la calidad y el perfil nutricional de lo que se consume.
El café tostado y el café torrado pueden parecer similares, pero sus diferencias en elaboración, sabor y calidad son clave: qué cambia entre uno y otro.
El café tostado, de tono más claro, conserva el color natural del grano, mientras que el torrado, más oscuro, adquiere ese aspecto por el agregado y caramelización durante el proceso.
En Argentina, el café es parte de la rutina diaria, pero no todos conocen la diferencia entre café tostado y café torrado, dos variantes muy comunes que cambian por completo el sabor, la calidad y el perfil nutricional de lo que se consume.
El café tostado es el más natural: los granos se someten únicamente al calor, sin agregados. Durante ese proceso pasan de verde a distintos tonos de marrón, desarrollando sus aromas y sabores originales.
El café torrado, en cambio, se elabora agregando azúcar durante el tostado. Con las altas temperaturas, ese azúcar se derrite, se carameliza y recubre el grano, formando una película oscura. El resultado es un café más oscuro, casi negro y brillante, con un perfil muy distinto.
El torrado es una técnica específica en la que se incorpora entre 10% y 15% de azúcar en pleno tostado. Luego, se funde y se adhiere al grano, generando una capa caramelizada, en parte quemada, que domina el sabor final.
Este recubrimiento no solo modifica el gusto, sino que también oculta las características propias del grano, por lo que el origen y la calidad del café pasan a segundo plano.
El café tostado conserva antioxidantes y compuestos naturales beneficiosos. El torrado, al incorporar azúcar caramelizada, pierde parte de esas propiedades y puede generar molestias digestivas o sumar calorías innecesarias.
Por este motivo, su comercialización está restringida o prohibida en varios países, donde se priorizan productos sin agregados.
Aunque puede resultar más accesible, el café tostado es la opción recomendada: es más puro, mantiene sus cualidades originales y ofrece una mejor experiencia en taza.
En definitiva, la diferencia no es menor: mientras el tostado respeta la esencia del café, el torrado la modifica para hacerlo rendir más y disimular su calidad.