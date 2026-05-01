Café tostado o torrado: cuál conviene elegir y por qué

Este recubrimiento no solo modifica el gusto, sino que también oculta las características propias del grano, por lo que el origen y la calidad del café pasan a segundo plano.

¿Por qué conviene el café tostado?

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El café tostado conserva antioxidantes y compuestos naturales beneficiosos. El torrado, al incorporar azúcar caramelizada, pierde parte de esas propiedades y puede generar molestias digestivas o sumar calorías innecesarias.

Por este motivo, su comercialización está restringida o prohibida en varios países, donde se priorizan productos sin agregados.

Aunque puede resultar más accesible, el café tostado es la opción recomendada: es más puro, mantiene sus cualidades originales y ofrece una mejor experiencia en taza.

En definitiva, la diferencia no es menor: mientras el tostado respeta la esencia del café, el torrado la modifica para hacerlo rendir más y disimular su calidad.