Cómo hacer un bizcochuelo marmolado esponjoso y delicioso para acompañar el mate o el café

Con vetas de vainilla y chocolate que se entrelazan de forma natural, el bizcochuelo marmolado combina esponjosidad con un sabor rico y versátil.
El bizcochuelo marmolado combina la suavidad de la vainilla con el sabor intenso del chocolate.
Es una receta económica, rápida de preparar y perfecta para meriendas familiares, cumpleaños improvisados o simplemente para acompañar el mate de la tarde.
Ingredientes (para un molde redondo de 22 cm, rinde 8-10 porciones)
4 huevos (preferentemente a temperatura ambiente)
200 g de azúcar
200 g de harina leudante (o harina 0000 común + 2 cucharaditas de polvo de hornear)
100 ml de leche
100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para la masa de chocolate:
2-3 cucharadas soperas de cacao amargo en polvo (20-30 g, sin azúcar)
Opcional: 1-2 cucharadas de azúcar extra si se desea suavizar el amargor
Precalentar el horno a 180 °C (modo convencional). Enmantecar y enharinar un molde redondo de 22 cm o forrar la base con papel manteca.
En un bowl amplio, batir los huevos con el azúcar durante 5 a 8 minutos con batidora eléctrica (o manual) hasta obtener una preparación espumosa, clara y con volumen notablemente aumentado. Este paso es esencial para lograr la textura aireada y el levado adecuado.
Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta integrar completamente.
Tamizar la harina e incorporarla en dos o tres partes mediante movimientos envolventes (de abajo hacia arriba), con el fin de conservar el aire incorporado en el batido. Evitar revolver enérgicamente.
Dividir la masa en dos porciones aproximadamente iguales.
Dejar una como está (vainilla).
En la otra, tamizar el cacao (y el azúcar extra si se utiliza) e integrar con movimientos suaves hasta lograr una mezcla homogénea sin grumos.
Verter las masas en el molde alternando cucharadas de vainilla y chocolate en el centro, o en capas. Con un palillo o cuchillo, realizar movimientos suaves en espiral o zigzag para crear las vetas características, sin excederse para no mezclar completamente los colores.
Hornear durante 35 a 40 minutos. No abrir el horno antes de los primeros 30 minutos para evitar que se baje. Verificar la cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio y seco.
Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla para enfriar por completo.
Usar cacao amargo de buena calidad para resaltar las vetas y el sabor.
Para vetas más definidas, alternar porciones grandes y limitar los movimientos.
Variantes: incorporar ralladura de naranja a la masa vainilla o un toque de café instantáneo disuelto en la de chocolate para mayor profundidad.
Conservación: tapado a temperatura ambiente se mantiene tierno 3-4 días; en heladera, hasta una semana. Puede congelarse en porciones individuales envueltas en film.