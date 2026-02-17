Cómo hacer un bizcochuelo marmolado esponjoso y delicioso para acompañar el mate o el café

Precalentar el horno a 180 °C (modo convencional). Enmantecar y enharinar un molde redondo de 22 cm o forrar la base con papel manteca.

En un bowl amplio, batir los huevos con el azúcar durante 5 a 8 minutos con batidora eléctrica (o manual) hasta obtener una preparación espumosa, clara y con volumen notablemente aumentado. Este paso es esencial para lograr la textura aireada y el levado adecuado.

Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta integrar completamente.

Tamizar la harina e incorporarla en dos o tres partes mediante movimientos envolventes (de abajo hacia arriba), con el fin de conservar el aire incorporado en el batido. Evitar revolver enérgicamente.

Dividir la masa en dos porciones aproximadamente iguales.

Dejar una como está (vainilla).

En la otra, tamizar el cacao (y el azúcar extra si se utiliza) e integrar con movimientos suaves hasta lograr una mezcla homogénea sin grumos.

Verter las masas en el molde alternando cucharadas de vainilla y chocolate en el centro, o en capas. Con un palillo o cuchillo, realizar movimientos suaves en espiral o zigzag para crear las vetas características, sin excederse para no mezclar completamente los colores.

Hornear durante 35 a 40 minutos. No abrir el horno antes de los primeros 30 minutos para evitar que se baje. Verificar la cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio y seco.