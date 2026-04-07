Mezclar café y ajo: para qué sirve la combinación y por qué recomiendan usar este truco

Por un lado, el ajo contiene minerales como azufre, potasio y calcio. Además, posee compuestos sulfurados que, al ser triturados, generan alicina, una sustancia conocida por su actividad antimicrobiana. Aunque en menor cantidad, estas propiedades también permanecen en la cáscara.

Cuando estas cáscaras se incorporaron al suelo, liberaron sus compuestos de forma progresiva. Esto permitió que funcionaran como una barrera natural frente a microorganismos dañinos. En particular, ayudaron a limitar la aparición de hongos y a reducir la presencia de insectos como hormigas, pulgones o larvas que afectan las raíces.

Por otro lado, el café usado conservó nutrientes esenciales incluso después de su preparación. Entre ellos se destacaron el nitrógeno, el potasio y el magnesio, además de pequeñas cantidades de fósforo. Estos elementos resultaron clave para el desarrollo saludable de las plantas.

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Qué efectos tiene el café en el suelo

El café no solo aportó nutrientes. También influyó en la estructura del suelo. Su textura ayudó a mejorar la aireación, lo que favoreció el crecimiento de las raíces. Al mismo tiempo, contribuyó a evitar la compactación del sustrato, un problema frecuente en macetas.

Otro aspecto relevante fue su acidez moderada. En suelos alcalinos, el café ayudó a equilibrar el pH, creando un entorno más adecuado para muchas especies vegetales. Sin embargo, este mismo factor obligó a utilizarlo con precaución, ya que un exceso podría generar el efecto contrario.

Además, el café funcionó como alimento para microorganismos beneficiosos. Estos organismos, invisibles a simple vista, desempeñaron un papel fundamental en la salud del suelo. Al estimular su actividad, se promovió un ecosistema más equilibrado y fértil.

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Usos más comunes en jardinería doméstica

Uno de los usos principales fue como fertilizante orgánico suave. En este caso, el café aportó nutrientes mientras que el ajo ayudó a mantener el suelo protegido frente a agentes externos.

También se utilizó como repelente natural de insectos. El olor característico del ajo y sus compuestos azufrados resultaron efectivos para alejar plagas sin necesidad de químicos. Esto lo convirtió en una opción atractiva para quienes buscan soluciones más seguras, especialmente en espacios interiores o huertas familiares.

Otro uso frecuente fue la prevención de hongos. En ambientes húmedos, donde estas afecciones suelen aparecer con mayor facilidad, las propiedades antimicrobianas del ajo ofrecieron una protección adicional.

A su vez, la mezcla contribuyó a mejorar la retención de humedad. Esto permitió mantener un equilibrio en el riego, evitando tanto el exceso como la falta de agua.

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Cómo preparar esta mezcla paso a paso

Primero, se recomendó secar las cáscaras de ajo. Este paso fue importante para evitar la aparición de moho y facilitar su trituración. Una vez secas, se trituraron hasta obtener pequeños fragmentos.

En paralelo, se utilizó café previamente preparado. Este debía estar frío y ligeramente seco. No se aconsejó usar café recién hecho ni excesivamente húmedo.

Luego, ambos ingredientes se mezclaron en proporciones moderadas. No existió una fórmula exacta, pero se sugirió mantener un equilibrio para evitar efectos adversos.

Finalmente, la mezcla pudo aplicarse de dos maneras: integrándola directamente al sustrato o esparciéndola alrededor de las plantas.