Camilota reveló la tremenda reacción de Daniela Celis, su cuñada, cuando le contó que sale con una mujer

La joven comenzó un noviazgo con otra chica que conoció en Cuestión de peso, Natee. “Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella. Lo que buscaba de un hombre lo tiene ella, ponele. Estoy contenta, estoy feliz. Yo no sé si la familia de Natee sabe”, detalló.