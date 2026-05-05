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El preocupante posteo de Thiago Medina tras blanquearse el nuevo romance de Daniela Celis: "No estoy..."

A pura sinceridad, Thiago Medina se volcó a sus redes para expresar cómo vive su duro presente al ver a su ex con nuevo amor. Mirá.

5 may 2026, 10:40
El preocupante posteo de Thiago Medina tras blanquearse el nuevo romance de Daniela Celis: No estoy...
El preocupante posteo de Thiago Medina tras blanquearse el nuevo romance de Daniela Celis: No estoy...

El preocupante posteo de Thiago Medina tras blanquearse el nuevo romance de Daniela Celis: "No estoy..."

A pocos días de que Daniela Celis se mostrara completamente enamorada de Nick Sicaro en distintos programas de televisión, su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, sorprendió con una publicación en redes donde dejó al descubierto el difícil presente emocional que atraviesa.

Desde su cuenta de Instagram, el ex participante de Gran Hermano compartió una serie de fotos en las que se lo ve solo, con una copa de vino en la mano. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores fue el mensaje que eligió para acompañar el posteo, en el que se mostró vulnerable y sincero.

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“No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá”, expresó Thiago, dejando en evidencia su estado anímico en medio de una etapa compleja, marcada por la distancia con Daniela y la sensación de que una posible reconciliación ya no sería una opción.

La publicación no pasó inadvertida y generó múltiples reacciones entre los fanáticos de la pareja, que siguieron de cerca su historia desde su paso por el reality; así como también sus hermanas Camila y Brisa le hicieron saber que cuentan con ellas en este camino de su reconstrucción sentimental. Cabe recordar que ambos habían tenido un acercamiento tiempo atrás, luego del accidente en moto que sufrió el influencer, lo que había despertado expectativas de una segunda oportunidad.

IG Thiago Medina - no estoy en mi mejor momento

Sin embargo, el panorama cambió en las últimas semanas. De hecho, Medina había sido muy crítico con Celis tras los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Sicaro, lo que derivó en un fuerte revuelo entre sus seguidores.

Por su parte, la ex Gran Hermano fue clara al referirse a su situación actual con Thiago. En una entrevista que brindó junto a Nick Sicaro para el programa Cortá por Lozano, dejó en claro cuál es el vínculo que mantiene hoy con el padre de sus hijas.

Lo cierto es que, desde hace tiempo, tanto Daniela como Thiago vienen sosteniendo públicamente que mantienen una buena relación por sus hijas, pero que ya no están juntos como pareja. Ambos, según remarcaron en distintas ocasiones, continúan separados y enfocados en reconstruir sus vidas por caminos distintos.

Thihago Medina 1

Cuál fue la letal reacción de Thiago Medina al romance de su ex Daniela Celis con Nick Sicaro

En medio del revuelo que se generó en redes sociales, recientemente Thiago Medina volvió a quedar bajo la lupa luego de que Daniela Celis alimentara los rumores de un vínculo sentimental con Nick Sicaro al publicar una selfie que no pasó desapercibida. La imagen encendió todo tipo de especulaciones y, como era de esperarse, las miradas apuntaron de inmediato al ex participante de Gran Hermano, quien decidió no quedarse callado.

Cansado de las consultas sobre la vida privada de su ex, Thiago utilizó sus redes sociales para responderle directamente a sus seguidores. A través de una dinámica de preguntas en Instagram, dejó en claro su postura con un mensaje tajante: “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”. Con esa frase, buscó poner un límite y dejar en evidencia que no tiene intención de involucrarse en la situación.

Lejos de suavizar su postura, el joven fue por más y lanzó una declaración aún más filosa que dejó clara su incomodidad con el tema: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”. Así, marcó una distancia total con el supuesto romance y con todo lo que se generó a su alrededor.

Thiago Medina

En esa misma línea, Thiago insistió en que prefiere mantenerse al margen del escándalo y enfocarse en su propia vida. “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”, expresó, dejando en evidencia su deseo de correrse del foco mediático que volvió a instalarse sobre él.

Cabe recordar que no es la primera vez que el ex GH habla de su presente sentimental. Semanas atrás, ya había adelantado que atraviesa una etapa personal completamente distinta, lejos de cualquier compromiso amoroso. “Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”, había comentado en aquel momento.

De esta manera, mientras Daniela Celis y Nick Sicaro disfrutan de este presente que despierta interés y comentarios, Thiago Medina optó por dar un paso al costado y dejar un mensaje contundente: no quiere ser parte de la historia ni alimentar versiones que no lo tienen como protagonista.

Thiago Medina

     

 

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