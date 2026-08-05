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El Universo de Borges llega al Planetario

El evento se realizará el sábado 15 de agosto y reunirá a reconocidos especialistas en la lectura científica de la obra del poeta y ensayista.

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El Planetario será sede del Universo de Borges (Foto: Linda Buenos Aires).

El Planetario será sede del Universo de Borges (Foto: Linda Buenos Aires).

El Planetario Galileo Galilei conmemora los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges desde una perspectiva original y alineada con su identidad.

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El sábado 15 de agosto, y en el marco de un gran escenario al aire libre, El Universo de Borges reunirá a reconocidos especialistas en la lectura científica de la obra del poeta y ensayista: físicos, filósofos, matemáticos y escritores que han dedicado parte de su investigación y de su producción a vincular la literatura con las ciencias exactas.

Gastón Giribet abordará la presencia de la cuarta dimensión espacial en la obra y el pensamiento de Borges, mientras que Guillermo Martínez tomará como punto de partida la primera frase del cuento La Biblioteca de Babel, en la que la Biblioteca es identificada con el universo. Por otro lado, Alberto Rojo abordará la presencia del infinito y el azar cerrando la jornada con debates e intercambio con el público presente.

Para más información sobre El universo de Borges

  • Sábado 15 de agosto desde las 17 (se reprograma por lluvias).
  • Parque del Planetario Galileo Galilei.
  • Entrada libre y gratuita, sin reserva previa y sin límite de cupo.
  • Más información en: linda.gob.ar
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