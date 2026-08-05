El Universo de Borges llega al Planetario

Gastón Giribet abordará la presencia de la cuarta dimensión espacial en la obra y el pensamiento de Borges, mientras que Guillermo Martínez tomará como punto de partida la primera frase del cuento La Biblioteca de Babel, en la que la Biblioteca es identificada con el universo. Por otro lado, Alberto Rojo abordará la presencia del infinito y el azar cerrando la jornada con debates e intercambio con el público presente.