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A un paso de Boca: quién es Enner Valencia, el goleador de tres Mundiales que quiere Riquelme

El máximo goleador de Ecuador está muy cerca del Xeneize. Su paso por la Premier League, Turquía, tres Mundiales y lo que puede aportar.

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Enner Valencia

Enner Valencia

Boca Juniors avanzó en las últimas horas para cerrar la llegada de Enner Valencia, el histórico delantero de la Selección de Ecuador que viene de quedar libre tras su paso por el fútbol internacional. Juan Román Riquelme buscó al atacante en distintas oportunidades para sumarlo al conjunto xeneize y todo indica que su anhelo se convertirá en una realidad.

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Boca presentó su nueva camiseta titular. (Foto: Boca Juniors)

A sus 36 años, el goleador ecuatoriano posee un currículum de peso que respalda las expectativas del club de la Ribera: pasos consolidados por la Premier League, un rol protagónico en la Liga MX, un ciclo letal en el fútbol de Turquía y rodaje reciente en la Copa Libertadores con las camisetas de Inter de Porto Alegre y Pachuca.

Cómo fueron los inicios de Enner Valencia y su salto a la Premier League

Nacido en Esmeraldas en 1989, Valencia comenzó su trayectoria profesional en Emelec, donde evolucionó de extremo rápido a delantero de área. Con el conjunto eléctrico conquistó la Serie A ecuatoriana en 2013, rendimiento que impulsó su transferencia al Pachuca de México, donde fue el máximo goleador de la Liga MX con 18 tantos en 23 partidos.

Tras descollar en el Mundial de Brasil 2014, West Ham United pagó una cifra millonaria para llevarlo a la Premier League, certamen en el que permaneció durante tres temporadas. Posteriormente retornó a Norteamérica para convertirse en figura de Tigres de México —conquistando dos títulos de Liga MX—, antes de tener su pico de rendimiento en el Fenerbahçe de Turquía, donde anotó 59 goles en 116 presentaciones y se consagró campeón de la Copa de Turquía.

Cuáles son las estadísticas de Enner Valencia en la Copa Libertadores y en la Selección de Ecuador

En 2023, el atacante retornó a Sudamérica para vestir la camiseta del Inter de Porto Alegre. En el elenco gaúcho resultó ser una pieza fundamental para alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores de aquel año, convirtiendo goles decisivos en instancias de eliminación directa ante River Plate y Bolívar.

A nivel internacional, Valencia es una leyenda absoluta en su país:

  • Máximo artillero: se consolida como el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, superando los 40 tantos.

  • Mundialista: disputó las ediciones de Brasil 2014, Qatar 2022 y viene de disputar el Mundial 2026.

  • Marcas históricas: convirtió los tres goles de su país en Brasil 2014 y anotó el gol inaugural del Mundial de Qatar ante el país anfitrión.

Qué le puede aportar Enner Valencia al Boca de Rodolfo Arruabarrena

Apodado “Superman” por su capacidad de salto y potencia física, el centrodelantero de 1,77 metros destaca por su versatilidad táctica. Si bien su hábitat natural es el área rival, cuenta con la movilidad suficiente para volcarse a los costados, asociarse en el circuito de juego y generar espacios con desmarques de ruptura.

Su eventual desembarco en La Bombonera le otorgará al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena una alternativa de jerarquía comprobada para afrontar las fases definitorias del torneo local y los compromisos internacionales, aportando cuota de gol y la templanza que exige la camiseta xeneize.

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