A un paso de Boca: quién es Enner Valencia, el goleador de tres Mundiales que quiere Riquelme

Cuáles son las estadísticas de Enner Valencia en la Copa Libertadores y en la Selección de Ecuador

En 2023, el atacante retornó a Sudamérica para vestir la camiseta del Inter de Porto Alegre. En el elenco gaúcho resultó ser una pieza fundamental para alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores de aquel año, convirtiendo goles decisivos en instancias de eliminación directa ante River Plate y Bolívar.

A nivel internacional, Valencia es una leyenda absoluta en su país:

Máximo artillero: se consolida como el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, superando los 40 tantos.

Mundialista: disputó las ediciones de Brasil 2014, Qatar 2022 y viene de disputar el Mundial 2026.

Marcas históricas: convirtió los tres goles de su país en Brasil 2014 y anotó el gol inaugural del Mundial de Qatar ante el país anfitrión.

Qué le puede aportar Enner Valencia al Boca de Rodolfo Arruabarrena

Apodado “Superman” por su capacidad de salto y potencia física, el centrodelantero de 1,77 metros destaca por su versatilidad táctica. Si bien su hábitat natural es el área rival, cuenta con la movilidad suficiente para volcarse a los costados, asociarse en el circuito de juego y generar espacios con desmarques de ruptura.

Su eventual desembarco en La Bombonera le otorgará al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena una alternativa de jerarquía comprobada para afrontar las fases definitorias del torneo local y los compromisos internacionales, aportando cuota de gol y la templanza que exige la camiseta xeneize.