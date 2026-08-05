Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a muchos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver esta expresión en menos de 15 segundos: (7 + 5)² - 9 × 8 + 30.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver esta expresión en menos de 15 segundos: (7 + 5)² - 9 × 8 + 30.
Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
1) Resolver los paréntesis
Primero se realiza la suma dentro del paréntesis.
7 + 5 = 12
La expresión queda así:
12² - 9 × 8 + 30
2) Calcular la potencia
Luego se resuelve la potencia.
12² = 144
La expresión queda así:
144 - 9 × 8 + 30
3) Resolver la multiplicación
La multiplicación se realiza antes de las sumas y las restas.
9 × 8 = 72
La expresión queda así:
144 - 72 + 30
4) Resolver las sumas y las restas
Por último, se realizan las operaciones restantes respetando el orden de aparición.
144 - 72 = 72
72 + 30 =