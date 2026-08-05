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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a muchos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes puede sorprenderte al resolver
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes puede sorprenderte al resolver

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver esta expresión en menos de 15 segundos: (7 + 5)² - 9 × 8 + 30.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático: (7 + 5)² - 9 × 8 + 30

1) Resolver los paréntesis

Primero se realiza la suma dentro del paréntesis.

7 + 5 = 12

La expresión queda así:

12² - 9 × 8 + 30

2) Calcular la potencia

Luego se resuelve la potencia.

12² = 144

La expresión queda así:

144 - 9 × 8 + 30

3) Resolver la multiplicación

La multiplicación se realiza antes de las sumas y las restas.

9 × 8 = 72

La expresión queda así:

144 - 72 + 30

4) Resolver las sumas y las restas

Por último, se realizan las operaciones restantes respetando el orden de aparición.

144 - 72 = 72

72 + 30 =

Resultado final: 102

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