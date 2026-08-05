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El inesperado accidente de Aníbal Pachano que lo obligó a buscar niñero para su nieto: el desopilante video

Tras el diagnóstico médico, Aníbal Pachano protagonizó una insólita escena que su hija Sofía decidió filmar. Allí, compartió el certificado con el que justificó su ausencia para cuidar a Vito.

5 ago 2026, 11:55
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El inesperado accidente de Aníbal Pachano que lo obligó a buscar niñero para su nieto: el desopilante video

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El inesperado accidente de Aníbal Pachano que lo obligó a buscar niñero para su nieto: el desopilante video

En las últimas horas, Aníbal Pachano protagonizó un nuevo momento desopilante en redes sociales luego de sufrir un accidente doméstico que lo obligó a ausentarse, al menos por unos días, de su tarea como niñero de su nieto Vito. Fiel a su estilo de humor ácido y filoso, el artista decidió tomarse la situación con humor y fue parte de uno de los videos que suele realizar junto a su hija Sofía Pachano, el cual rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La grabación, titulada “falló el niñero”, se convirtió en una de las publicaciones más comentadas en pocas horas. El vínculo entre padre e hija se transformó en una divertida serie de contenidos desde la llegada de Vito, ya que Sofía comenzó a registrar momentos en los que ella se encargaba de cocinar mientras Aníbal cuidaba al pequeño. Con el paso del tiempo, incluso cuando alguna figura conocida se incorporaba a esa dinámica, ambos bromeaban con la posibilidad de que el abuelo no pudiera estar presente.

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Esta vez, el motivo de su ausencia fue real. En el video, Aníbal Pachano apareció con un cabestrillo en uno de sus brazos y, con su habitual ironía, mostró un certificado que él mismo había firmado para justificar su falta en sus obligaciones de niñero. “Estoy autorizado a faltar porque me acaban de pasar algunas cositas”, expresó mientras enseñaba el documento que decía: “Autorizo a Pachano a faltar a su niñerazo”.

Luego explicó el accidente que sufrió y cómo terminó con una lesión en el hombro. “Por bañarme y ser higiénico, me caí en la bañadera y me quebré el hombro. Previo a que me iban a operar”, relató con humor sobre el inesperado episodio doméstico.

Ante la imposibilidad momentánea de que su padre pudiera cuidar a Vito, Sofía Pachano comenzó a proponer distintos nombres de famosos que podrían ocupar ese lugar. Como era de esperarse, Aníbal reaccionó con sus particulares comentarios y evaluó a cada posible reemplazante.

Cuando apareció el nombre de Marcelo Polino, su respuesta fue contundente: “No”. Sobre Carmen Barbieri, opinó: “Dejémosla que esté cerca de un niño porque hasta que Fede tenga uno”. En tanto, sobre Denise Dumas lanzó una advertencia: “Que tenga cuidado como lo levanta al chico porque viste que se pone espástica”.

Entre los nombres que sí recibieron aprobación estuvieron Moria Casán, a quien definió con cariño: “La amo”, y José María Muscari, sobre quien aseguró: “Ah, él sí”. También tuvo comentarios para Yanina Latorre: “No sé, que ese día no tome vino”; y destacó a Damián Betular diciendo: “Le va a hacer cosas ricas al chico”.

La lista continuó con opiniones sobre Beto Casella, Agustín Aristarán, Martín Bossi, Luciano Cáceres, Luciano Castro, Nico Vázquez, Carolina Reyna y Boy Olmi. Finalmente, entre risas y simulando enojo, Pachano cerró el divertido momento: “Ya es mucho porque yo creo que voy a estar sano antes”, dejando en claro que espera recuperar pronto su puesto de niñero oficial de Vito.

Cuáles fueron las primeras sensaciones de Aníbal Pachano tras su debut como abuelo

Desde las primeras semanas de este 2026, Aníbal Pachano vive una etapa completamente renovada a nivel personal luego de cumplir uno de los grandes deseos de su vida: convertirse en abuelo. La llegada de Vito, el primer hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, significó un momento de enorme emoción para toda la familia, que recibió al pequeño con mucha felicidad.

En diálogo con Primicias Ya, el reconocido coreógrafo había compartido sus sensaciones frente a este nuevo rol y reveló cómo fueron esos primeros momentos junto a su nieto. Con mucha emoción, contó lo movilizante que fue ver a su hija convertirse en madre y formar su propia familia.

“Estamos muy felices, son emociones que uno desconoce, que son nuevas y la verdad que te sorprende ver a tu hija que era una nena y ahora de golpe es una mamá, de conocer a Vito que está divino, y el papá que están todos chochos”, había expresado Aníbal Pachano al hablar sobre la llegada del bebé.

Además, el artista se refirió al estado de Sofía Pachano durante sus primeros días como mamá y describió con ternura el encuentro que tuvo con el recién nacido. “Ella está muy bien, estuve con Vito en brazos, pesó 3,400 kg, es tan chiquitito y tan frágil pero viste que en menos de un mes ya se ponen erguidos”, relató.

Sobre esta nueva etapa como abuelo, Pachano explicó que intenta vivirla con calma y disfrutar cada instante junto a su familia. “Tranqui, tratando de disfrutar lo que sucede, que es una bendición haber podido conocerlo y verlo bien y lúcido para poder disfrutarlo; hay fotos pero no se pueden mostrar, todo a su tiempo”, comentó.

También destacó el importante rol de Ana Sans, madre de Sofía, quien acompañó de cerca a la familia durante este período. Al hablar de los obsequios para el bebé, señaló: “Sí, hay regalos. Yo no soy de ir a comprarlos, pero Ana es la que me ayuda en eso. La abuela Ana es una persona clave, con Sofía se llevan bárbaro, estamos en plena gestación de todo”.

Finalmente, el coreógrafo prefirió mantener la privacidad de este momento tan especial y explicó que aún son días muy recientes para revelar mayores detalles. “Mucho no puedo contar porque recién estamos en las 48 horas de nacimiento pero estamos felices”, concluyó, dejando en evidencia la alegría que atraviesa junto a sus seres queridos.

     

 

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