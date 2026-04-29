Tapones de cera: el error más frecuente al limpiarlos y cómo eliminar la molestia

El cerumen no es suciedad, sino una sustancia natural producida por el organismo. Cumple funciones esenciales: protege el oído de bacterias, polvo y agentes externos, además de lubricar el canal auditivo. En condiciones normales, el propio sistema del cuerpo se encarga de su expulsión gradual hacia el exterior.

El problema aparece cuando ese mecanismo natural se interrumpe. El uso de cotonetes, llaves, clips u otros objetos puede alterar la autolimpieza del oído, empujar la cera hacia zonas profundas y favorecer su acumulación. Con el tiempo, esto puede derivar en un tapón de cerumen que bloquea parcial o totalmente el canal auditivo.

Cómo se tratan los tapones de cera

En la mayoría de los casos, los tapones no representan un riesgo grave, pero sí pueden ser molestos. Existen métodos seguros para tratarlos:

Gotas cerumenolíticas : ayudan a ablandar la cera para facilitar su expulsión natural.

: ayudan a ablandar la cera para facilitar su expulsión natural. Irrigación controlada : realizada por profesionales, utiliza agua a presión suave para remover el tapón.

: realizada por profesionales, utiliza agua a presión suave para remover el tapón. Extracción manual: se realiza con instrumental específico bajo visión directa.

Es importante evitar los intentos caseros, ya que pueden empeorar la obstrucción o generar lesiones.

Cuándo ir al otorrinolaringólogo

otorrino

Los especialistas recomiendan consultar cuando aparecen algunos de estos síntomas:

Sensación persistente de oído tapado

Disminución de la audición repentina o progresiva

Zumbidos o ruidos (tinnitus)

Dolor o molestia en el oído

Mareos o sensación de inestabilidad

Secreciones o sospecha de infección

Intentos fallidos de limpieza en el hogar

También es aconsejable acudir si la persona tiene antecedentes de tapones recurrentes, usa audífonos o tiene el conducto auditivo estrecho, ya que en esos casos la acumulación de cera es más frecuente.

Recomendaciones generales

Los especialistas remarcan que no es necesario realizar una limpieza profunda del oído de forma rutinaria. La higiene adecuada se limita a la parte externa de la oreja, dado que el canal auditivo está diseñado para autorregularse.

En este sentido, la recomendación es clara: cuanto más se intenta limpiar el interior del oído con métodos invasivos, mayor es la probabilidad de generar el problema que se busca evitar.