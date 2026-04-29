"Hubo un plan siniestro para matar a Maradona": tremenda declaración sobre la muerte de Diego

Tras el comienzo del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona a mediados de abril, se conoció un impactante testimonio de alguien que supo ser muy cercano a la familia del astro del fútbol.
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Se conoció un impactante testimonio de alguien muy cercano a la familia de Diego Maradona al analizar el proceso judicial y los últimos días del astro.
Tras el comienzo del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona a mediados de abril, se conoció un impactante testimonio de alguien que supo ser muy cercano a la familia del astro del fútbol.
Se trata de Vanessa Carnevale, ex pareja de Walter el Chino Machuca, sobrino de Maradona, quien dio su mirada sobre el juicio que ingestiga la muerte del Diez y da su mirada acerca del entorno más cercano al famoso ex futbolista.
Sus declaraciones vuelven a poner el foco en las responsabilidades médicas y en todo lo que rodeó al ídolo en sus últimos días de vida. "Fue un plan siniestro para matarlo porque se querían quedar con lo que se quedaron: con la marca", aseguró Carnevale en charla con Radio WO 96.7.
Y en ese sentido amplió: "Para manejar todo, porque si a él lo tenían drogado, lo tenían en pedo. A ver, te lo voy a decir así crudo: lo podías manejar".
"Evidentemente ellos lo manejaban como querían y es mentira que Rocío (Oliva) hace mucho que no estaba, sí estaba", cuestionó la ex de Chino Maradona sobre la última pareja de Diego.
Consultada por el periodista Pablo Layús si Maradona "era inmanejable y no podían hacer nada", Vanessa explicó: "Mirá, él tenía su carácter como todas las personas que tenemos cuando tenés ganas de mandar a la mi.... a alguien lo mandas, calculo que a todos nos pasa cuando estamos ya saturados de algo".
"Y él tenía muchos temas también: el tema de estar peleado con las hijas, el tema con Claudia (Villafañe), tema con Verónica (Ojeda)... Eran muchos frentes", cerró contundente sobre la feroz interna en la familia de Maradona.
En Secretos Verdaderos (América Tv) difundieron un audio que Verónica Ojeda le envió a Leopoldo Luque en medio de una delicada situación de salud de Diego Armando Maradona.
En ese mensaje, Ojeda no solo hacía alusión al estado físico de Maradona, sino que también dejaba entrever su preocupación y desconfianza hacia el entorno que lo rodeaba.
Puntualmente, mencionaba a “mujeres” en un tono de sospecha, deslizando la posibilidad de que pudieran estar vinculadas, de alguna manera, con la situación que atravesaba el ídolo.
"Entonces, estamos en la misma sintonía, porque yo justamente te estaba pidiendo si le podías hacer algunos análisis para ver qué estaba pasando. Porque, independientemente de que el fin de semana estuvo depre, bajón, estaba bien al mediodía. Bajón porque estaba solo, pero bien. De repente, que tenga ese bajón y que al otro día, cuando fui temprano y lo vi de esa manera, algo pasó en el medio que no nos enteramos", le confiaba Verónica a Luque sobre el estado en que había encontrado a Diego.
Y agregaba sin dar nombres propios pero con claro tono de enojo por la situación: "Estas mujeres no tienen límites, por eso quería comentártelo. Espero que sea un mal pensamiento mío, pero ojalá que salga todo bien. Que no sea nada que le hayan puesto, o algo raro que le hayan dado de beber. Pero fue muy extraño el cambio rotundo de un día para otro, doc".