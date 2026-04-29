"Hubo un plan siniestro para matar a Maradona": tremenda declaración sobre la muerte de Diego

"Evidentemente ellos lo manejaban como querían y es mentira que Rocío (Oliva) hace mucho que no estaba, sí estaba", cuestionó la ex de Chino Maradona sobre la última pareja de Diego.

Consultada por el periodista Pablo Layús si Maradona "era inmanejable y no podían hacer nada", Vanessa explicó: "Mirá, él tenía su carácter como todas las personas que tenemos cuando tenés ganas de mandar a la mi.... a alguien lo mandas, calculo que a todos nos pasa cuando estamos ya saturados de algo".

"Y él tenía muchos temas también: el tema de estar peleado con las hijas, el tema con Claudia (Villafañe), tema con Verónica (Ojeda)... Eran muchos frentes", cerró contundente sobre la feroz interna en la familia de Maradona.

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El fuerte audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Diego Maradona

En Secretos Verdaderos (América Tv) difundieron un audio que Verónica Ojeda le envió a Leopoldo Luque en medio de una delicada situación de salud de Diego Armando Maradona.

En ese mensaje, Ojeda no solo hacía alusión al estado físico de Maradona, sino que también dejaba entrever su preocupación y desconfianza hacia el entorno que lo rodeaba.

Puntualmente, mencionaba a “mujeres” en un tono de sospecha, deslizando la posibilidad de que pudieran estar vinculadas, de alguna manera, con la situación que atravesaba el ídolo.

"Entonces, estamos en la misma sintonía, porque yo justamente te estaba pidiendo si le podías hacer algunos análisis para ver qué estaba pasando. Porque, independientemente de que el fin de semana estuvo depre, bajón, estaba bien al mediodía. Bajón porque estaba solo, pero bien. De repente, que tenga ese bajón y que al otro día, cuando fui temprano y lo vi de esa manera, algo pasó en el medio que no nos enteramos", le confiaba Verónica a Luque sobre el estado en que había encontrado a Diego.

Y agregaba sin dar nombres propios pero con claro tono de enojo por la situación: "Estas mujeres no tienen límites, por eso quería comentártelo. Espero que sea un mal pensamiento mío, pero ojalá que salga todo bien. Que no sea nada que le hayan puesto, o algo raro que le hayan dado de beber. Pero fue muy extraño el cambio rotundo de un día para otro, doc".