El fuerte cruce de Milei con diputados de la izquierda: "Ustedes son los asesinos"

Ya ubicado en el palco principal, Milei acompañó el discurso de Adorni con aplausos, gestos y arengas. La intensidad fue en baja con el correr de la exposición, aunque el mandatario volvió a mostrarse activo en distintos pasajes, con cánticos, movimientos de brazos y cruces con legisladores opositores, especialmente de la izquierda.

El jefe de Estado tuvo un único gesto de cercanía con Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, a quien saludó con los pulgares en alto y una sonrisa.

Los cruces de Milei

En la disposición de los palcos, Milei se sentó en primera fila junto a su hermana. Detrás se ubicaron el ministro de Economía Luis Caputo, a quien abrazó cuando fue mencionado, la ministra de Capital Humano; Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno, quien recibió una felicitación de Karina Milei durante el discurso.

Uno de los cruces más tensos se dio con el diputado peronista Aldo Leiva, quien le hizo un gesto con tres dedos en alusión a la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El Presidente respondió visiblemente molesto. “No entendés nada”, le gritó desde el palco, mientras Karina Milei observaba la escena.

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También hubo un intercambio con la diputada de izquierda Myriam Bregman, quien cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno. Desde su banca, lanzó críticas y acusaciones, a lo que Milei respondió: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas ¡Ustedes son los asesinos!”.

Continuó su intercambio con gestos irónicos, que incluyeron envío de besos y corazones formados con sus manos, entre risas compartidas con funcionarios y legisladores oficialistas.

La salida de Milei

En cuanto a su gabinete, el mandatario también reaccionó cuando Adorni mencionó el área de salud y buscó con la mirada al ministro Mario Lugones, aunque el funcionario optó por mantenerse en un perfil bajo dentro del recinto.

Tras más de una hora y media de exposición, el jefe de Gabinete cerró su discurso. Milei se puso de pie para aplaudirlo, gesto que fue replicado por sus ministros y diputados. Desde las bancas libertarias volvió a escucharse el canto de “Presidente, Presidente”, mientras el mandatario se retiraba con saludos a los distintos bloques, incluido Unión por la Patria, y se despidió con un último gesto de baile con la mano.