Prime Video estrenó "La casa de los espíritus", la nueva serie que promete arrasar en 2026

A diferencia de la película de los años noventa, que contó con figuras como Meryl Streep, Glenn Close y Antonio Banderas, esta versión se despliega en ocho episodios. Esa extensión permite que la historia respire.

Cada capítulo (los primeros tres ya se estrenaron) abre espacio para explorar conflictos familiares, tensiones sociales y dimensiones políticas que antes apenas aparecían. El resultado es una narrativa más rica y emocionalmente compleja.

De qué trata "La casa de los espíritus" en Prime Video

Basada en la internacionalmente aclamada novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Uno de los aciertos más significativos aparece desde el inicio. Alba, interpretada por Rocío Hernández, no es solo un personaje más. Se convierte en narradora. Desde un espacio cargado de recuerdos, rodeada de cuadernos familiares, reconstruye el pasado para entender su presente. Este recurso no solo ordena la trama, sino que refuerza una idea central: narrar es una forma de resistir.

La Casa de los Espíritus 3 Foto: Gentileza Prime Video.

El desarrollo de personajes es otro punto fuerte. Esteban Trueba, interpretado por Alfonso Herrera, deja de ser solo una figura autoritaria para transformarse en un hombre lleno de contradicciones. Su evolución está construida con detalle. La serie muestra sus obsesiones, su violencia, pero también sus grietas. Esa complejidad lo vuelve más real y, al mismo tiempo, más inquietante.

En paralelo, los personajes femeninos ganan protagonismo. No son figuras pasivas dentro de la historia. Son quienes sostienen la memoria, quienes atraviesan el dolor y quienes encuentran formas de seguir adelante.

El elenco principal de "La casa de los espíritus"

La casa de los espíritus está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida. El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La Contadora de Películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 Noches con mi Ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos, Pablo Macaya (En su lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

La Casa de los Espíritus 2 Foto: Gentileza Prime Video.

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas junto a los showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho), y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

La serie La casa de los espíritus está producida por FilmNation Entertainment, la compañía multi-ganadora de los Premios Oscar detrás de Anora y Cónclave, con el apoyo de Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar (La memoria eterna, Una mujer fantástica).

Una puesta visual que acompaña sin exagerar

La estética también juega un rol fundamental. La ambientación está cuidada en cada detalle: desde los objetos hasta los espacios que habitan los personajes.

La Casa de los Espíritus 1 Foto: Gentileza Prime Video.

La casa, en particular, funciona como símbolo. No es solo un escenario. Es un lugar cargado de historia, de recuerdos y de emociones.

Los elementos mágicos aparecen integrados de manera natural. No buscan imponerse ni sorprender de forma artificial. Conviven con la realidad, tal como sucede en la novela.

Un estreno que marca tendencia en Prime Video

La serie se estrenó este miércoles 29 de abril con tres episodios, seguidos de nuevos episodios semanales hasta el gran final el 13 de mayo, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

La Casa de los Espíritus 4 Foto: Gentileza Prime Video.

La decisión de estrenar capítulos de forma escalonada también contribuye a mantener el interés. El público no consume la historia de una sola vez. La procesa, la comenta y la espera.

El paso del tiempo, la memoria, el dolor y la resiliencia continúan siendo los ejes centrales. Y, en un contexto actual, esos temas adquieren nuevas lecturas. La serie no solo revive una obra clásica, la resignifica.

Trailer oficial de "La casa de los espíritus" en Prime Video