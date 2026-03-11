Cheesecake sin horno: cómo preparar la receta de Paulina Cocina en cinco pasos

El cheesecake siempre es una opción tentadora, especialmente cuando se trata de una receta que no requiere prender el horno y se prepara de forma fácil y rápida.
La popular cocinera compartió una forma simple de preparar este clásico de la repostería sin usar el horno.
Para la receta que Paulina Cocina comparte en su cuenta de YouTube, se necesitan ingredientes sencillos: galletitas de chocolate (tipo Oreo), manteca, queso crema, azúcar impalpable, esencia de vainilla y crema de leche.
Según la información compartida por la cocinera en sus plataformas, el proceso se divide en cinco etapas fundamentales que permiten lograr un resultado de repostería profesional en casa.
La base: El primer secreto consiste en moler entre 10 y 12 galletitas con su relleno y mezclarlas con manteca derretida. Con esta pasta se forra un molde, creando una base de aproximadamente un centímetro, y se reserva en la heladera.
El montado: Se debe batir la crema de leche hasta que esté bien montada, manteniendo la pureza del sabor sin añadir azúcar en este punto.
La crema de queso: En un recipiente aparte se bate el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Este paso es clave para lograr una textura bien cremosa.
La integración: Se une la mezcla de queso con la crema y se agregan unas ocho galletitas picadas de forma más gruesa, para que se sientan al morder y aporten la textura característica del cheesecake de Oreo.
El frío: Finalmente, la mezcla se vuelca sobre la base y se lleva a la heladera. Aunque el mínimo son dos horas, se recomienda dejarlo más tiempo para lograr una mejor consistencia.
Al momento de servir, Paulina Cocina sugiere decorar con más galletitas molidas o frutas frescas para darle el toque final a esta receta que se convirtió en una de las favoritas para preparar un cheesecake rápido y sin horno.