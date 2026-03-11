Cheesecake sin horno: cómo preparar la receta de Paulina Cocina en cinco pasos

El montado: Se debe batir la crema de leche hasta que esté bien montada, manteniendo la pureza del sabor sin añadir azúcar en este punto.

La crema de queso: En un recipiente aparte se bate el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Este paso es clave para lograr una textura bien cremosa.

La integración: Se une la mezcla de queso con la crema y se agregan unas ocho galletitas picadas de forma más gruesa, para que se sientan al morder y aporten la textura característica del cheesecake de Oreo.

El frío: Finalmente, la mezcla se vuelca sobre la base y se lleva a la heladera. Aunque el mínimo son dos horas, se recomienda dejarlo más tiempo para lograr una mejor consistencia.

Al momento de servir, Paulina Cocina sugiere decorar con más galletitas molidas o frutas frescas para darle el toque final a esta receta que se convirtió en una de las favoritas para preparar un cheesecake rápido y sin horno.