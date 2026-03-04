En vivo Radio La Red
Chocotorta: cómo prepararla en simples pasos y lograr una cremosidad irresistible

La clásica torta argentina que nunca falla tiene secretos clave para que quede más suave, firme y sabrosa. Lo explica la pastelera Estefi Colombo.

La chocotorta preparada por la pastelera Estefi Colombo.

Para un cumpleaños o simplemente para corresponder a un antojo, la chocotorta siempre es una opción infalible y la verdadera “torta estrella de los argentinos”. En esta oportunidad, la especialista en pastelería Estefi Colombo revela su versión exclusiva y los trucos fundamentales para lograr una cremosidad superior.

La clave del éxito, según Colombo, comienza con una mezcla equilibrada: partes iguales de dulce de leche y queso crema.

Un detalle fundamental para quienes buscan una presentación profesional es la elección del dulce de leche: “Yo elijo repostero porque esta torta la voy a desmoldar”, explica la experta en su canal de YouTube.

Para elevar la receta, añade un ingrediente extra que marca la diferencia en el paladar: un toque de crema de leche, que aporta una textura mucho más sedosa.

El paso a paso de la preparación

El ensamblado requiere técnica y paciencia. Estos son los pasos que recomienda la pastelera:

Preparación del molde: para facilitar el desmolde, es necesario humedecer el recipiente y forrarlo con papel manteca o film.

El secreto del remojo: las galletitas de chocolate se deben sumergir en chocolatada bien caliente, a la cual se le agrega una cucharadita de café para intensificar el sabor.

El armado: se intercalan capas de galletitas húmedas con el relleno, cuidando siempre de colocar la misma cantidad de mezcla en cada capa para que el corte sea estético y uniforme.

Frío extremo: si la intención es desmoldarla, la torta debe ir al freezer hasta que esté bien congelada. Si se prefiere comer directamente del molde, solo requiere un poco de frío en la heladera.

El toque final y una declaración contundente

Para la decoración, Estefi Colombo sugiere una ganache de chocolate, que se prepara mezclando chocolate picado con crema de leche caliente hasta obtener una crema lisa y brillante. Una vez fría, se decoran los bordes o la superficie con “hilitos” de esta preparación.

