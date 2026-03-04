Chocotorta: cómo prepararla en simples pasos y lograr una cremosidad irresistible

El paso a paso de la preparación

El ensamblado requiere técnica y paciencia. Estos son los pasos que recomienda la pastelera:

Preparación del molde: para facilitar el desmolde, es necesario humedecer el recipiente y forrarlo con papel manteca o film.

El secreto del remojo: las galletitas de chocolate se deben sumergir en chocolatada bien caliente, a la cual se le agrega una cucharadita de café para intensificar el sabor.

El armado: se intercalan capas de galletitas húmedas con el relleno, cuidando siempre de colocar la misma cantidad de mezcla en cada capa para que el corte sea estético y uniforme.

Frío extremo: si la intención es desmoldarla, la torta debe ir al freezer hasta que esté bien congelada. Si se prefiere comer directamente del molde, solo requiere un poco de frío en la heladera.

El toque final y una declaración contundente

Para la decoración, Estefi Colombo sugiere una ganache de chocolate, que se prepara mezclando chocolate picado con crema de leche caliente hasta obtener una crema lisa y brillante. Una vez fría, se decoran los bordes o la superficie con “hilitos” de esta preparación.