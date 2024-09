Christian Nodal explotó y contó por qué no publicó fotos del primer cumpleaños de su hija Inti, que tiene con Cazzu

Vale recordar que el cantante dejó a Cazzu por su mejor amiga, Ángela Aguilar, metiéndose en el ojo de la tormenta.

“Usan la imagen de mi hija para decir que este cabrón no quiere pagar la manutención. Hablan tanta mier… que yo no tengo estómago para leerlo. Un post, así sea con todo el corazón, la mejor energía, se hace un mierdero los comentarios. Yo no voy a exponer a mi hija a eso”, contó.

“Yo creo que donde sí importa es cuando mi meme abra el álbum familiares de fotos y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26 27 horas para compartir días con ella”, sumó.

“No entiendo porque tengo que publicar fotos y videos, es una bebé. Lo importante es que entienda su papá tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que sé que vivió. Para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada”, enumeró.

“Hay un límite, no se metan. Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no el mío”, cerró.