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Cómo descongelar la carne en 5 minutos sin el microondas: el truco casero que ahorra tiempo en la cocina

Olvidarse de descongelar la carne ya no es un problema: un consejo práctico puede cambiar la rutina en la cocina.

Es posible descongelaar la carne del freezer en pocos minutos.

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Olvidarse de descongelar la carne del freezer es algo que puede suceder en cualquier momento de cara a la preparación de un almuerzo o cena.

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Ante este inconveniente doméstico tan común, un método práctico y veloz difundido por el canal Gustillos Recetas se presenta como la solución definitiva para ganar tiempo en la cocina.

Para llevar a cabo esta técnica, se requieren elementos básicos que suelen estar presentes en cualquier alacena: dos litros de agua, un cuarto de taza de vinagre blanco y una cucharada de sal.

El paso a paso del procedimiento

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El proceso es sumamente sencillo y no requiere de herramientas complejas. Primero, se debe verter el agua en un recipiente de tamaño adecuado y añadir tanto el vinagre como la sal.

Una vez preparada la mezcla, es fundamental envolver la pieza de carne en una funda o bolsa limpia para asegurar su higiene antes de sumergirla por completo en el líquido.

Tras realizar estos pasos, solo resta aguardar un lapso de cinco minutos para que el alimento esté listo.

La efectividad de este recurso reside en la combinación química de sus componentes. Según se detalla, la reacción que se genera al mezclar el vinagre con la sal logra elevar la temperatura de la carne de forma acelerada, lo que permite retirar el hielo en un tiempo récord.

Esta alternativa aparece como un "salvavidas" ideal para resolver imprevistos culinarios de manera inmediata, evitando esperas prolongadas o el uso de otros métodos que pueden afectar la calidad del corte.

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