Cómo descongelar la carne en 5 minutos sin el microondas: el truco casero que ahorra tiempo en la cocina

Una vez preparada la mezcla, es fundamental envolver la pieza de carne en una funda o bolsa limpia para asegurar su higiene antes de sumergirla por completo en el líquido.

Tras realizar estos pasos, solo resta aguardar un lapso de cinco minutos para que el alimento esté listo.

La efectividad de este recurso reside en la combinación química de sus componentes. Según se detalla, la reacción que se genera al mezclar el vinagre con la sal logra elevar la temperatura de la carne de forma acelerada, lo que permite retirar el hielo en un tiempo récord.

Esta alternativa aparece como un "salvavidas" ideal para resolver imprevistos culinarios de manera inmediata, evitando esperas prolongadas o el uso de otros métodos que pueden afectar la calidad del corte.