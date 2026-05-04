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La durísima autocrítica de Coudet tras la derrota de River ante Atlético Tucumán: "Fue el..."

El "Millonario" no pudo ante el Decano y el clima en el estadio Monumental terminó con silbidos por parte de la hinchada. En una conferencia de prensa marcada por la sinceridad, Eduardo Coudet asumió la culpa por el rendimiento del equipo y reconoció que están en deuda con la historia del club.

La durísima autocrítica de Coudet tras la derrota de River ante Atlético Tucumán: Fue el...

La noche en el estadio Monumental fue mucho más que una simple derrota deportiva. En el marco de la novena fecha postergada del Torneo Apertura, River Plate cayó 1-0 ante Atlético Tucumán en un encuentro donde el funcionamiento colectivo brilló por su ausencia. El resultado no solo dejó los tres puntos en manos del "Decano", sino que desató una fuerte reacción de la hinchada local, que despidió al equipo entre silbidos y muestras de descontento.

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Ante este escenario, Eduardo "Chacho" Coudet no buscó excusas. En la conferencia de prensa posterior al partido, el director técnico brindó declaraciones tajantes que reflejaron la gravedad del momento futbolístico que atraviesa el club. “Fue el peor partido desde que estoy acá”, lanzó el entrenador, reconociendo que el nivel exhibido estuvo muy por debajo de las expectativas.

Qué dijo Eduardo Coudet sobre el rendimiento de River ante Atlético Tucumán

El análisis del técnico fue profundo y centrado en la falta de conexión entre el campo y la tribuna. Según sus palabras, el equipo "nunca logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera", admitiendo que la fluidez del juego fue inexistente durante los 90 minutos.

A pesar del malestar de los fanáticos, el DT destacó que el aliento bajó desde las gradas pero no fue correspondido por el despliegue del plantel. “El máximo responsable soy yo. No he podido lograr transmitir buenas cosas. Hoy se generó más desde afuera hacia adentro”, confesó Coudet, haciendo hincapié en que se sienten “muy en deuda hoy con la gente”.

Cómo planea Coudet mejorar el juego de River Plate

El principal desafío que enfrenta el cuerpo técnico es recuperar la identidad futbolística que históricamente ha caracterizado a la institución de Núñez. El "Chacho" explicó que, hasta el momento, no ha podido “encontrar la soltura al equipo desde el juego”, un déficit que considera la prioridad absoluta a resolver en los próximos entrenamientos.

La visión del entrenador para el futuro inmediato es clara en cuanto a conceptos, aunque todavía lejana en la práctica. Su intención es conformar un grupo que respete el ADN "Millonario": “Quiero que sea un equipo que vaya de la mano de la historia de River: ofensivo, dinámico, muy táctico”. Sin embargo, admitió con preocupación que “las formas son importantes y todavía no lo he logrado”, dejando en claro que el trabajo táctico deberá intensificarse para revertir la imagen negativa que dejó el equipo en su propia casa.

El impacto de la derrota en el Torneo Apertura

Perder puntos en el Monumental ante Atlético Tucumán representa un retroceso significativo en las aspiraciones de River en el certamen local. La autocrítica de Coudet llega en un momento donde el margen de error se reduce y la presión de la gente comienza a sentirse con fuerza. “No hemos jugado bien”, resumió el técnico, cerrando una jornada donde la honestidad brutal en los micrófonos fue el único reflejo de la realidad que se vio sobre el césped.

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