La durísima autocrítica de Coudet tras la derrota de River ante Atlético Tucumán: "Fue el..."

A pesar del malestar de los fanáticos, el DT destacó que el aliento bajó desde las gradas pero no fue correspondido por el despliegue del plantel. “El máximo responsable soy yo. No he podido lograr transmitir buenas cosas. Hoy se generó más desde afuera hacia adentro”, confesó Coudet, haciendo hincapié en que se sienten “muy en deuda hoy con la gente”.

Cómo planea Coudet mejorar el juego de River Plate

El principal desafío que enfrenta el cuerpo técnico es recuperar la identidad futbolística que históricamente ha caracterizado a la institución de Núñez. El "Chacho" explicó que, hasta el momento, no ha podido “encontrar la soltura al equipo desde el juego”, un déficit que considera la prioridad absoluta a resolver en los próximos entrenamientos.

La visión del entrenador para el futuro inmediato es clara en cuanto a conceptos, aunque todavía lejana en la práctica. Su intención es conformar un grupo que respete el ADN "Millonario": “Quiero que sea un equipo que vaya de la mano de la historia de River: ofensivo, dinámico, muy táctico”. Sin embargo, admitió con preocupación que “las formas son importantes y todavía no lo he logrado”, dejando en claro que el trabajo táctico deberá intensificarse para revertir la imagen negativa que dejó el equipo en su propia casa.

El impacto de la derrota en el Torneo Apertura

Perder puntos en el Monumental ante Atlético Tucumán representa un retroceso significativo en las aspiraciones de River en el certamen local. La autocrítica de Coudet llega en un momento donde el margen de error se reduce y la presión de la gente comienza a sentirse con fuerza. “No hemos jugado bien”, resumió el técnico, cerrando una jornada donde la honestidad brutal en los micrófonos fue el único reflejo de la realidad que se vio sobre el césped.