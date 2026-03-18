Truco casero: por qué recomiendan poner bicarbonato en el colchón y cada cuánto hacerlo

Cómo aplicarlo correctamente

ChatGPT Image 18 mar 2026, 02_01_18 p.m.

El procedimiento es simple y no requiere productos costosos. Primero hay que retirar las sábanas y dejar el colchón al descubierto.

Luego, se espolvorea una capa fina de bicarbonato sobre toda la superficie y se deja actuar entre 30 minutos y una hora, o más si es posible. Por último, se aspira bien el colchón para retirar los restos. Si además se puede ventilar la habitación, el resultado mejora.

La frecuencia depende del uso, pero en líneas generales, aplicar bicarbonato una vez al mes alcanza para mantener el colchón en buenas condiciones. En épocas de calor o cuando hay mayor transpiración, se puede repetir el procedimiento cada 15 días para reforzar el mantenimiento.