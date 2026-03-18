Truco casero: por qué recomiendan poner bicarbonato en el colchón y cada cuánto hacerlo
Un truco casero con bicarbonato de sodio para mantener el colchón fresco y limpio de manera sencilla.
Un truco casero con bicarbonato de sodio para mantener el colchón fresco y limpio de manera sencilla.
El colchón es uno de los elementos del hogar que más uso tiene, pero también uno de los que menos se limpia en profundidad. Con el paso del tiempo, acumula humedad, sudor, ácaros y olores que no siempre se perciben a simple vista. En ese contexto, un truco casero volvió a viralizarse: usar bicarbonato de sodio para su mantenimiento.
Lejos de ser una solución mágica, este método tiene una base real y puede ayudar a mejorar la higiene del colchón, sobre todo en lo que respecta a los olores.
Para qué sirve el bicarbonato en el colchón
El bicarbonato de sodio tiene propiedades que lo hacen útil en la limpieza doméstica. En el caso del colchón, absorbe la humedad superficial, lo que ayuda a evitar la aparición de olores, y neutraliza los generados por la actividad bacteriana. Además, puede contribuir a dejar una sensación más fresca.
Sin embargo, es importante aclarar que no desinfecta en profundidad ni elimina ácaros por completo. Es decir, funciona como mantenimiento, no como limpieza profunda.
Cómo aplicarlo correctamente
El procedimiento es simple y no requiere productos costosos. Primero hay que retirar las sábanas y dejar el colchón al descubierto.
Luego, se espolvorea una capa fina de bicarbonato sobre toda la superficie y se deja actuar entre 30 minutos y una hora, o más si es posible. Por último, se aspira bien el colchón para retirar los restos. Si además se puede ventilar la habitación, el resultado mejora.
La frecuencia depende del uso, pero en líneas generales, aplicar bicarbonato una vez al mes alcanza para mantener el colchón en buenas condiciones. En épocas de calor o cuando hay mayor transpiración, se puede repetir el procedimiento cada 15 días para reforzar el mantenimiento.