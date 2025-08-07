En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
chats
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Cómo esconder chats en WhatsApp: la forma más segura de mantener tus conversaciones privadas

Este truco para esconder chats en WhatsApp funciona en Android, iPhone y la versión web con solo un código secreto personalizado.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Cómo esconder chats en WhatsApp: la forma más segura de mantener tus conversaciones privadas.

Cómo esconder chats en WhatsApp: la forma más segura de mantener tus conversaciones privadas.

Esconder chats en WhatsApp dejó de ser una función limitada a trucos poco confiables o temporales. Desde hace pocos días, la app de mensajería más popular del mundo habilitó una nueva herramienta oficial que permite ocultar conversaciones usando un código secreto, disponible tanto en Android como en iOS y en la versión web o de escritorio.

Leé también WhatsApp termina con las estafas virtuales: cuáles son las nuevas herramientas para evitar fraudes
WhatsApp termina con las estafas virtuales con sus nuevas herramientas para evitar fraudes.

La funcionalidad se llama "chats restringidos" y permite guardar ciertas conversaciones en una carpeta oculta y protegida por autenticación biométrica o un PIN. A diferencia de los chats archivados, esta función garantiza total privacidad, incluso en las notificaciones. Ya no aparecerán los nombres de contacto ni el contenido del mensaje, solo un aviso genérico que dice: “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

Cómo activar los chats restringidos en WhatsApp

La función de chats restringidos está pensada para quienes quieren mantener sus conversaciones completamente privadas, incluso cuando otras personas usan su mismo dispositivo. WhatsApp ha reforzado esta opción con varios niveles de autenticación, desde el código del dispositivo hasta un código secreto personalizado que se puede usar directamente en la barra de búsqueda.

WhatsApp

Paso a paso para activarlo:

  • Abrí WhatsApp desde tu celular.
  • Tocá los tres puntos en la parte superior derecha (Android) o el ícono de configuración (iPhone).
  • Ingresá en la opción ‘Ajustes’.
  • Seleccioná ‘Privacidad’.
  • Buscá la opción ‘Chats restringidos’.
  • Activala y establecé un código oculto que vas a usar cada vez que quieras acceder a esas conversaciones.

Una vez hecho esto, podés seleccionar qué conversaciones querés ocultar.

WhatsApp

Cómo restringir un chat específico en WhatsApp

Una vez que la función está activada, esconder chats puntuales es muy fácil. Solo tenés que:

  • Mantener presionada la conversación que querés restringir.
  • Tocar la opción ‘Restringir chat’.
  • El chat se moverá automáticamente a una carpeta oculta.

Desde ese momento, el chat desaparecerá de la vista principal, y no mostrará ninguna información en las notificaciones. Para acceder de nuevo, tenés dos caminos: desplazarte hasta el final de la lista de chats o escribir el código secreto en la barra de búsqueda.

Cómo acceder a los chats ocultos en WhatsApp

La carpeta de chats restringidos no es visible a simple vista. Para encontrarla, tenés que:

  • Bajar hasta el final de la lista de conversaciones.
  • O escribir el código secreto en la barra de búsqueda.

Una vez ingresado el código o autenticación (ya sea por Face ID, huella digital o PIN), los chats restringidos se mostrarán temporalmente. Cuando salís de la app o bloqueás el teléfono, vuelven a ocultarse automáticamente.

WhatsApp

Dónde funcionan los chats restringidos de WhatsApp

  • La app móvil de Android.
  • WhatsApp para iPhone.
  • La versión web de WhatsApp.
  • La app de escritorio para Windows o Mac.

Esto significa que una vez que ocultás una conversación, nadie podrá verla ni siquiera si accede desde una computadora vinculada a tu cuenta.

Cuál es la diferencia entre archivar y restringir en WhatsApp

Aunque ambas funciones permiten ocultar chats de la vista principal, restringir es mucho más seguro.

  • Archivar: simplemente mueve el chat a una carpeta aparte, visible desde la pantalla principal. Las notificaciones siguen mostrando el nombre del contacto y el contenido del mensaje (a menos que las configures para no hacerlo).
  • Restringir: oculta por completo el chat, bloquea el acceso con autenticación biométrica o código secreto y reemplaza cualquier contenido visible por un mensaje genérico.

Por eso, archivar sirve para organizar, mientras que restringir sirve para proteger.

WhatsApp

Cuándo conviene usar chats restringidos en WhatsApp

Esta función resulta especialmente útil en situaciones como:

  • Cuando compartís tu celular con otras personas.
  • Si trabajás en entornos donde la privacidad es clave.
  • En viajes, al usar conexiones compartidas o dispositivos públicos.
  • Si simplemente querés proteger tu vida personal de miradas curiosas.

WhatsApp diseñó esta función pensando en casos reales de necesidad de privacidad extrema, y por eso la combinó con distintas formas de autenticación para garantizar seguridad en todo momento.

Qué pasa si olvidás el código secreto

Si olvidás el código que usaste para restringir los chats, podés restablecerlo utilizando el método de autenticación del dispositivo (como la huella o Face ID). En caso de no poder verificar tu identidad, no vas a poder acceder a esas conversaciones. Esto también funciona como una capa extra de seguridad frente a robos o pérdidas.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
chats WhatsApp
Notas relacionadas
WhatsApp revoluciona todo con los chats de invitados: cómo hablar con alguien que no tiene la app
WhatsApp sorprende con sus emojis animados: qué íconos están disponibles y cómo activarlos fácilmente
Cómo cambiar el color de los chats en WhatsApp: una opción oculta entre los ajustes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar