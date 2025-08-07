En vivo Radio La Red
WhatsApp sorprende con sus emojis animados: qué íconos están disponibles y cómo activarlos fácilmente

WhatsApp activó los emojis animados y esta primera selección ya sorprende a millones. Te mostramos cuáles son y cómo podés usarlos ya mismo.

Redacción A24
Los emojis animados llegaron oficialmente a WhatsApp, y lo hicieron sin previo aviso. En un movimiento que ya está generando revuelo entre millones de usuarios, la app de mensajería más popular del mundo activó una función que promete darle una nueva dimensión a las conversaciones digitales.

Cómo cambiar el color de los chats en WhatsApp una opción oculta entre los ajustes.

Se trata de una actualización visual muy esperada por los fanáticos de los chats expresivos. A partir de ahora, ciertos íconos clásicos se transforman en versiones animadas cuando se envían de manera aislada, permitiendo que un simple gesto digital cobre vida en la pantalla.

emojis corazon.jpg

Cómo funcionan los emojis animados de WhatsApp

Los emojis animados no funcionan igual que los tradicionales. No basta con escribir un emoji en cualquier parte del mensaje. Para verlos en acción, hay que cumplir una condición muy simple: enviar el emoji solo, sin acompañarlo de texto o de otros íconos. Si se cumple esta regla, el emoji se despliega con una animación sutil pero visible, sin ocupar toda la pantalla, como ocurre con los efectos en otras aplicaciones.

Esta nueva función está desarrollada con Lottie, una librería de animaciones conocida por ofrecer movimientos fluidos con archivos de bajo peso. Esto significa que la experiencia no solo es visualmente más atractiva, sino también liviana en términos de consumo de datos y espacio en el dispositivo.

emojis amor.webp

Cuáles son los 7 emojis animados que ya están disponibles

  • Cara de fiesta (Party Face): ideal para celebrar cumpleaños, logros o simplemente alegrías cotidianas. Su sombrero de cotillón y su gesto entusiasta ahora se mueven con energía.
  • Carcajada con lágrimas (Face with Tears of Joy): uno de los emojis más usados del mundo, ahora se sacude levemente para reforzar la risa.
  • Llanto fuerte (Loudly Crying Face): expresa tristeza extrema con una animación que intensifica las lágrimas.
  • Llanto suave (Crying Face): más contenido, pero igual de emotivo, con una sola lágrima que cae suavemente por la mejilla.
  • Cara sorprendida (Face with Open Mouth): un gesto de asombro que se vuelve más evidente con la animación que acentúa la boca abierta.
  • Corazón rojo (Red Heart): clásico de los clásicos, ahora late al ritmo de una emoción que no necesita palabras.
  • Fuego (Fire): utilizado para destacar algo “ardiente” o impresionante, ahora flamea de verdad.

Cada uno de estos íconos cobra movimiento solo si se envía en un mensaje sin texto y sin acompañamiento de otros emojis. En caso de incumplir esta regla, el ícono se verá como siempre, estático.

Emojis WhatsApp.jpg

Cómo activar los emojis animados en tu WhatsApp

No hace falta instalar nada nuevo ni descargar extensiones. Si tu app de WhatsApp está actualizada a la última versión, ya deberías poder ver los emojis animados en funcionamiento.

Para comprobarlo, simplemente:

  • Asegurate de tener la versión más reciente de WhatsApp desde Google Play o App Store.
  • Abrí cualquier conversación individual o grupal.
  • Seleccioná uno de los siete emojis compatibles (por ejemplo, el corazón rojo).
  • Enviá el emoji solo, sin texto adicional ni otros íconos.
  • Observá cómo se despliega con una animación especial.

En caso de que no veas ninguna animación, es probable que estés usando una versión desactualizada de la app o que la función aún no haya llegado a tu región, ya que WhatsApp suele implementar estas mejoras de forma progresiva.

Actualización en WhatsApp: nuevos emojis
Actualización en WhatsApp: nuevos emojis

Actualización en WhatsApp: nuevos emojis

La expansión de emojis animados en WhatsApp

Desde Meta adelantaron que esta es solo la primera fase de implementación. Se espera que en futuras actualizaciones se incorporen nuevos emojis con animaciones, e incluso que los usuarios puedan disfrutar de efectos más complejos, similares a los stickers animados o reacciones personalizadas.

El objetivo a largo plazo es lograr que cada interacción dentro de WhatsApp tenga una carga emocional más potente. Y los emojis animados son una herramienta ideal para este propósito.

La plataforma también explora integrar estas animaciones con funciones como las notas de voz, las historias (Estados), y las videollamadas. Aunque aún no hay confirmación oficial, el desarrollo de estos recursos avanza en línea con el crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a la mensajería.

Por Redacción A24
