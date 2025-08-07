WhatsApp sorprende con sus emojis animados: qué íconos están disponibles y cómo activarlos fácilmente.

Cuáles son los 7 emojis animados que ya están disponibles
- Cara de fiesta (Party Face): ideal para celebrar cumpleaños, logros o simplemente alegrías cotidianas. Su sombrero de cotillón y su gesto entusiasta ahora se mueven con energía.
- Carcajada con lágrimas (Face with Tears of Joy): uno de los emojis más usados del mundo, ahora se sacude levemente para reforzar la risa.
- Llanto fuerte (Loudly Crying Face): expresa tristeza extrema con una animación que intensifica las lágrimas.
- Llanto suave (Crying Face): más contenido, pero igual de emotivo, con una sola lágrima que cae suavemente por la mejilla.
- Cara sorprendida (Face with Open Mouth): un gesto de asombro que se vuelve más evidente con la animación que acentúa la boca abierta.
- Corazón rojo (Red Heart): clásico de los clásicos, ahora late al ritmo de una emoción que no necesita palabras.
- Fuego (Fire): utilizado para destacar algo “ardiente” o impresionante, ahora flamea de verdad.
Cada uno de estos íconos cobra movimiento solo si se envía en un mensaje sin texto y sin acompañamiento de otros emojis. En caso de incumplir esta regla, el ícono se verá como siempre, estático.
Cómo activar los emojis animados en tu WhatsApp
No hace falta instalar nada nuevo ni descargar extensiones. Si tu app de WhatsApp está actualizada a la última versión, ya deberías poder ver los emojis animados en funcionamiento.
Para comprobarlo, simplemente:
- Asegurate de tener la versión más reciente de WhatsApp desde Google Play o App Store.
- Abrí cualquier conversación individual o grupal.
- Seleccioná uno de los siete emojis compatibles (por ejemplo, el corazón rojo).
- Enviá el emoji solo, sin texto adicional ni otros íconos.
- Observá cómo se despliega con una animación especial.
En caso de que no veas ninguna animación, es probable que estés usando una versión desactualizada de la app o que la función aún no haya llegado a tu región, ya que WhatsApp suele implementar estas mejoras de forma progresiva.
Actualización en WhatsApp: nuevos emojis
La expansión de emojis animados en WhatsApp
Desde Meta adelantaron que esta es solo la primera fase de implementación. Se espera que en futuras actualizaciones se incorporen nuevos emojis con animaciones, e incluso que los usuarios puedan disfrutar de efectos más complejos, similares a los stickers animados o reacciones personalizadas.
El objetivo a largo plazo es lograr que cada interacción dentro de WhatsApp tenga una carga emocional más potente. Y los emojis animados son una herramienta ideal para este propósito.
La plataforma también explora integrar estas animaciones con funciones como las notas de voz, las historias (Estados), y las videollamadas. Aunque aún no hay confirmación oficial, el desarrollo de estos recursos avanza en línea con el crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a la mensajería.