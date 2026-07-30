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El Gobierno confirmó el aumento para jubilaciones y asignaciones de ANSES: cuánto se cobrará en agosto

El Gobierno oficializó una suba del 1,89% para los haberes previsionales y las asignaciones familiares. Además, confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados.

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El Gobierno confirmó el aumento para jubilaciones y asignaciones de ANSES (Foto: archivo).

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 232 y 233/2026 y el decreto 686/2026.

La Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $192.028,32, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.820,74.

A su vez, el Ejecutivo confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, que seguirá siendo otorgado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $489.775,93.

El bono mantiene las mismas condiciones de meses anteriores: se pagará completo a quienes cobren el haber mínimo y, para quienes lo superen, se abonará un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Además, continuará siendo de carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos.

También aumentan las asignaciones familiares

La actualización del 1,89% también alcanza a las asignaciones familiares que paga la ANSES.

Entre los principales cambios, la Asignación por Hijo para el primer rango de ingresos familiares será de $75.433, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $150.848 y la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $491.173.

También se actualizaron los montos correspondientes a las asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio, ayuda escolar anual y cónyuge, entre otros beneficios.

Fechas de cobro: el Gobierno confirmó el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Fechas de cobro: el Gobierno confirmó el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Nuevo tope de ingresos

La resolución también modificó los límites de ingresos del grupo familiar para acceder a las asignaciones.

A partir de agosto, quedarán excluidas del cobro aquellas familias en las que alguno de sus integrantes perciba un ingreso superior a $3.092.203 mensuales.

La actualización forma parte del esquema de movilidad vigente desde julio de 2024, por el cual las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan todos los meses de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

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