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Netflix estrena "Mis muertos tristes", la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez

La serie de cuatro episodios, protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, llegará a Netflix y se presentará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

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Netflix estrena Mis muertos tristes

Netflix estrena "Mis muertos tristes", la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Foto: Gentileza Prensa)

La expectativa por Mis muertos tristes creció de manera significativa tras un anuncio que posicionó a la nueva producción de Netflix entre los títulos más destacados del año. La miniserie dirigida por el chileno Pablo Larraín fue seleccionada para competir en la Sección Oficial del 74° Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo.

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Qué ver en Netflix: la miniserie turca de 9 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La producción adapta el universo literario de Mariana Enriquez, una de las autoras contemporáneas más influyentes dentro del género del terror y la narrativa fantástica. Con un elenco encabezado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez, la ficción buscará conquistar tanto a los seguidores de la autora como a quienes siguen la filmografía de Larraín.

La serie, producida por Fabula para Netflix, estará disponible a partir del 24 de septiembre y llegará luego de su estreno mundial en el reconocido festival español.

Cr&eacute;ditos: Pablo Larra&iacute;n | Netflix.

Créditos: Pablo Larraín | Netflix.

Mis muertos tristes competirá en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián confirmó que Mis muertos tristes integrará la competencia oficial de su edición número 74. La noticia representó un importante reconocimiento para la producción, que tendrá su estreno mundial en uno de los escenarios más relevantes del calendario cinematográfico internacional.

La participación en la Sección Oficial supone un paso destacado para una obra concebida originalmente como una miniserie de cuatro episodios. En el festival será exhibida en formato de largometraje, una decisión que permitirá presentar la historia como una experiencia cinematográfica unificada frente al jurado y al público.

El anuncio también consolida la relación entre Pablo Larraín (María, El Conde) y el certamen español, donde el director chileno volvió a participar con una nueva producción luego de haber presentado anteriormente otros trabajos de su trayectoria.

Tras conocerse la selección oficial, Larraín expresó su satisfacción por regresar al festival: "Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas".

La ficción está basada en el cuento homónimo, Mis muertos tristes, de la premiada escritora y articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

Cr&eacute;ditos: Pablo Larra&iacute;n | Netflix.

Créditos: Pablo Larraín | Netflix.

Cómo será Mis muertos tristes, la nueva miniserie en Netflix

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

Ficha técnica de Mis muertos tristes

  • Dirección: Pablo Larraín
  • Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
  • Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
  • Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
  • Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
  • Asistente de dirección: Waldo Salgado
  • Dirección de producción: Alejandro Wise
  • Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.
  • Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez.
Cr&eacute;ditos: Pablo Larra&iacute;n | Netflix.

Créditos: Pablo Larraín | Netflix.

Cuándo se estrena Mis muertos tristes en Netflix

Luego de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Mis muertos tristes llegará al catálogo de Netflix el próximo 24 de septiembre.

La plataforma estrenará la ficción en formato de miniserie de cuatro episodios, permitiendo que el público conozca una adaptación que combina elementos sobrenaturales, drama psicológico y horror cotidiano, inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez.

La participación previa en uno de los festivales de cine más importantes del mundo anticipa un lanzamiento que despertó una gran expectativa tanto entre los seguidores de la escritora como entre quienes siguen la obra de Pablo Larraín y el crecimiento de las producciones latinoamericanas dentro del catálogo internacional de Netflix.

En pocas palabras

  • Estreno mundial: La miniserie Mis muertos tristes, basada en cuentos de Mariana Enriquez, competirá en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
  • Sinopsis: La ficción sigue a una médica que puede ver muertos, desatando fenómenos paranormales en su barrio tras un asesinato.
  • Lanzamiento en Netflix: La producción de cuatro episodios, dirigida por Pablo Larraín, estará disponible en la plataforma el 24 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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