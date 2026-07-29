Netflix estrena "Mis muertos tristes", la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez

La participación en la Sección Oficial supone un paso destacado para una obra concebida originalmente como una miniserie de cuatro episodios. En el festival será exhibida en formato de largometraje, una decisión que permitirá presentar la historia como una experiencia cinematográfica unificada frente al jurado y al público.

El anuncio también consolida la relación entre Pablo Larraín (María, El Conde) y el certamen español, donde el director chileno volvió a participar con una nueva producción luego de haber presentado anteriormente otros trabajos de su trayectoria.

Tras conocerse la selección oficial, Larraín expresó su satisfacción por regresar al festival: "Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas".

La ficción está basada en el cuento homónimo, Mis muertos tristes, de la premiada escritora y articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

Créditos: Pablo Larraín | Netflix.

Cómo será Mis muertos tristes, la nueva miniserie en Netflix

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

Ficha técnica de Mis muertos tristes

Dirección: Pablo Larraín

Pablo Larraín Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete

Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso

Álvaro Cabello y Cristián Donoso Dirección de fotografía: Sergio Armstrong

Sergio Armstrong Diseño de producción: Rodrigo Bazaes

Rodrigo Bazaes Asistente de dirección: Waldo Salgado

Waldo Salgado Dirección de producción: Alejandro Wise

Alejandro Wise Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.

Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez.

Créditos: Pablo Larraín | Netflix.

Cuándo se estrena Mis muertos tristes en Netflix

Luego de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Mis muertos tristes llegará al catálogo de Netflix el próximo 24 de septiembre.

La plataforma estrenará la ficción en formato de miniserie de cuatro episodios, permitiendo que el público conozca una adaptación que combina elementos sobrenaturales, drama psicológico y horror cotidiano, inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez.

La participación previa en uno de los festivales de cine más importantes del mundo anticipa un lanzamiento que despertó una gran expectativa tanto entre los seguidores de la escritora como entre quienes siguen la obra de Pablo Larraín y el crecimiento de las producciones latinoamericanas dentro del catálogo internacional de Netflix.