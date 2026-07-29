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HBO Max lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de "Margarita"

El primer adelanto de la última temporada ya está disponible y anticipa lo que llegará a HBO Max el próximo 24 de agosto.

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HBO Max lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada final de Margarita. (Foto: Gentileza Prensa)

HBO Max lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada final de "Margarita". (Foto: Gentileza Prensa)

HBO Max presentó hoy el tráiler oficial de la temporada final de Margarita, que se estrenará el próximo 24 de agosto de forma exclusiva en la plataforma. El lanzamiento fue realizado durante una emisión de Sería Increíble en OLGA, con la participación de Mora Bianchi, Toti Spangenberg y Benicio Gravier.

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En la entrega que marcará el final de la historia, los chicos continúan la búsqueda de la verdad mientras vuelven a enfrentarse a Delfina y a nuevas amenazas que pondrán a prueba su unión y amistad. Entre secretos, aventuras y una gran batalla entre el bien y el mal, la última temporada reúne todas las piezas de una historia que llega a su desenlace, definiendo el destino de sus protagonistas.

Desde su estreno, Margarita se consolidó como una de las producciones argentinas más relevantes del catálogo de HBO Max, combinando romance, aventura y música en una propuesta que retoma el sello característico de las creaciones de Cris Morena.

La música continúa ocupando un lugar central en la serie, con canciones originales y nuevas interpretaciones que acompañan el desarrollo de la historia y fortalecen el vínculo con una comunidad de seguidores que crece temporada tras temporada.

El elenco está encabezado por Mora Bianchi, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte, Lola Abraldes y Benicio Gravier, entre otros, quienes regresan para dar vida a esta nueva entrega.

La temporada final de Margarita estará disponible a partir del 24 de agosto, exclusivamente en HBO Max. Las dos primeras temporadas ya pueden disfrutarse completas en la plataforma.

En pocas palabras

  • HBO Max: Lanzó el tráiler oficial de la temporada final de la serie Margarita.
  • Estreno: La última entrega estará disponible en la plataforma a partir del 24 de agosto.
  • Trama: Los protagonistas buscan la verdad enfrentando nuevas amenazas y batallas entre el bien y el mal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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