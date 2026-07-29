HBO Max lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de "Margarita"

La música continúa ocupando un lugar central en la serie, con canciones originales y nuevas interpretaciones que acompañan el desarrollo de la historia y fortalecen el vínculo con una comunidad de seguidores que crece temporada tras temporada.
El elenco está encabezado por Mora Bianchi, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte, Lola Abraldes y Benicio Gravier, entre otros, quienes regresan para dar vida a esta nueva entrega.
La temporada final de Margarita estará disponible a partir del 24 de agosto, exclusivamente en HBO Max. Las dos primeras temporadas ya pueden disfrutarse completas en la plataforma.